OFICIAL: The Weeknd será el presentador del premio MÁS importante de los Anime Awards 2026, ¿Cómo y cuándo verlos?

Este jueves se confirmó uno de los crossovers menos esperados del año, pues Abbel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd estará formando parte de los Anime Awards 2026 como presentador, noticia que nunca imaginamos que sucedería.

La plataforma líder en streaming de anime, Crunchyroll confirmó que el cantante y actor estará presentando el premio al “Anime del Año”, lo cuál quiere decir que tendremos su presencia en la categoría más importante de esta gala que seguramente nos dejará muchas sorpresas.

¿Por qué estará The Weeknd en los Anime Awards 2026?

De acuerdo con el mismo artista que está por llegar a la Ciudad de México como parte de su gira After Hours Til Dawn Tour, el anime lo ha inspirado a lo largo de su carrera, e incluso compartió su gusto por Sailor Moon, Goku y claro, la película Interstellar 5555 de Daft Punk, así lo dejó ver en una breve entrevista para Crunchyroll.

“No fue hasta mi adolescencia que un anime en particular me cambió para siempre y se convirtió en parte fundamental de mis inicios profesionales: Samurai Champloo, de Shinichirō Watanabe. Fue la primera vez que experimenté la fusión perfecta de dos de mis medios favoritos: el anime y el hip hop, transformando por completo mi forma de ver películas y escuchar música”.

¿Cuál es la importancia del anime en la carrera de The Weeknd?

Y no solo eso, pues el artista reveló que una de sus discos más aclamados llegó justo de esta inspiración del anime:

“La fusión de una historia de samuráis contada con precisión de autor, junto con los sonidos de Nujabes, Fat Jon y Force of Nature, fue simplemente transformadora. Esa influencia me acompañó durante toda la creación de House of Balloons, donde compuse "The Morning", "Glass Table Girls" y "Loft Music" sobre las instrumentales de Nujabes. Sin Watanabe y Nujabes, House of Balloons no habría sido lo mismo. Sin Balloons, simplemente no existiría”.

De hecho en las últimas dos giras de The Weeknd hemos podido ver la colaboración del artista japonés Hajime Sorayama en su escenografía y merch, siendo este uno de los artistas que más plasmó el futurismo desde hace décadas.

“Así que puedo afirmar que no estaría aquí sin el anime. Es un honor celebrar a los artistas que lo crearon y un medio que continúa inspirando al mundo”, finalizó .

¿Cuándo son los premios Anime Awards 2026 y en dónde verlos?

La edición de 2026 de los Anime Awards se estará llevando a cabo el próximo sábado 23 de mayo en Tokio, Japón, lo cuál los hace uno de los eventos del entretenimiento más esperados del año.

Podrás seguir la ceremonia completamente en vivo a través del sitio web oficial de Crunchyroll, además de los canales oficiales de esta misma plataforma en YouTube y Twitch.