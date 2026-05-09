Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Castillo Infinito ya tiene fecha de estreno en Blu-ray y los fans están contando los días

Por fin se confirmó el tan esperado lanzamiento en formato físico de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito. Así es, la primera película de la trilogía final basada en el manga de Koyoharu Gotouge está por llegar oficialmente en Blu-ray y DVD el próximo 29 de julio de 2026; eso sí, primero se estrenará en Japón. Después de convertirse en uno de los éxitos más grandes de la historia del anime a nivel global, ahora prepara su llegada a las casas de millones de fans en todo el mundo que aman los artículos en formatos físicos.

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¿Qué incluirá el lanzamiento en Blu-ray y DVD?

Este filme en formato físico no solo emociona a los coleccionistas, pues también a fans que quieren revivir esta cinta con la máxima calidad desde la comodidad de su hogar. Con esto nos referimos a que entre los principales atractivos de este estreno está que llega en imagen de alta definición y audio mejorado, con los que podrás apreciar mejor los detalles en tu televisión. Por si fuera poco, también se rumorea que podría haber extras coleccionables que capturarían aún más la atención de los millones de fanáticos.

¿Cuándo llegará a Latinoamérica y streaming?

Lamentablemente, esta fecha oficial solo corresponde a su salida en Japón. Sin embargo, esto no es del todo malo, pues para los fans que se encuentran fuera del país del sol naciente, podrían pronto tener noticias sobre la distribución internacional, preventas globales o incluso un próximo aterrizaje a alguna plataforma de streaming. Eso sí, por el momento también se desconoce a cuál de todas podría llegar, aunque los fans teorizan que llegará a Crunchyroll.

¿Qué veremos en Demon Slayer: Castillo Infinito?

Si a estas alturas no has visto la película, te contamos que esta adapta el inicio del arco final del manga. Los hechos ocurren después del intenso entrenamiento de los pilares. Muzan Kibutsuji se refugia dentro del misterioso Castillo Infinito, una dimensión caótica que rompe completamente las leyes físicas. Ahí es donde Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los hashira deberán enfrentarse a una de las batallas más peligrosas de toda la historia.

¿Te emociona este estreno?