Muere Kazuo Ebisawa, director del exitoso anime Demon Slayer: Kimetsu no yaiba y otras exitosas series

El mundo del anime está de luto tras confirmarse la muerte de Kazuo Ebisawa, el reconocido director de arte del famoso estudio ufotable, el pasado 14 de abril de 2026. La noticia se dio a conocer varios días después por el propio estudio japonés, que también informó que su funeral se llevó a cabo el 20 de abril en una ceremonia privada para sus seres queridos. Ebisawa se convirtió en una figura clave para la animación japonesa, pues gracias a su enorme talento logró que cada una de las historias en las que trabajó impactara visualmente al espectador. Un gran ejemplo de su trabajo es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cual ha sido una de las más aclamadas tanto por los fans como por la crítica por su arte.

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¿Quién fue Kazuo Ebisawa y por qué es importante?

Kazuo Ebisawa fue considerado por muchos algo así como un héroe silencioso y es que de la gente que trabaja detrás de un anime se sabe poco; sin embargo, Ebisawa resaltó en el medio como pocos. Su arte y talento son sin duda reconocidos por millones de fans, y aunque muchos desconocían su nombre, se han inspirado y sentido maravillados por su trabajo. Por si no ha quedado claro, él fue el responsable de la atmósfera visual en múltiples animes que amamos y admiramos hoy en día; es por eso que se convirtió en parte fundamental en la identidad estética de ufotable.

¿En qué animes trabajó Kazuo Ebisawa?

El trabajo de Kazuo Ebisawa quedará para la historia del anime en grandes títulos, participó en:



Today's Menu for Emiya Family

Fate/Zero

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Fate/stay night: Unlimited Blade Works

GYO: Tokyo Fish Attack

Master of Mosquiton

God Eater

Tales of Zestiria the X

Aunque no dirigió el proyecto, también dejó su marca en clásicos como Akira, donde seguro aprendió de los grandes de ese tiempo.

