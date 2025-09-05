¿’Demon Slayer’ superará a Studio Ghibli en taquilla mundial?

La industria del anime es imparable y se encuentra viviendo un momento histórico. Por años, Studio Ghibli fue el máximo referente del cine japonés y la animación oriental, pero ahora la franquicia de Demon Slayer crece a pasos agigantados, amenazando con superar los logros del estudio, y así, reclamar el título del anime más exitoso de todos los tiempos.

El fenómeno de Demon Slayer podría derrotar a Studio Ghibli en la taquilla mundial

La popularidad de la nueva película de Kimetsu no Yaiba no es casualidad. Con apenas unos años de existencia, la historia de Tanjiro y Nezuko se convirtió en un fenómeno global gracias a la calidad de animación de Ufotable y a su trama llena de emoción y acción.

El punto decisivo llegó en 2020 con “Demon Slayer: Tren Infinito”, un filme que logró recaudar más de 500 millones de dólares y se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia.

“Demon Slayer: Castillo Infinito” y sus nuevos retos

El estreno más reciente, Demon Slayer: Castillo Infinito, ya suma 294 millones de dólares recaudados y es solo la primera parte de una trilogía. Basandose en lo que ha ocurrido hasta ahora, los analistas prevén que las siguientes entregas podrían aportar más de 800 millones adicionales, una cifra que pondría a la saga frente a frente con Ghibli.

¿Demon Slayer puede destronar a Studio Ghibli?

El legado de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli es indiscutible e invaluable: El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y El increíble castillo vagabundo son clásicos universales que juntos suman alrededor de 1.7 mil millones de dólares en taquilla global.

A pesar de todo lo que pueda representar Studio Ghibli, Demon Slayer sorprende al mundo con sus resultados, pues con solo dos películas y una trilogía en curso, ya se acerca peligrosamente a esas cifras. La duda es si la franquicia podrá mantener el mismo impacto cultural y permanencia en la historia que las obras de Ghibli, o si su éxito será meramente económico.

Las películas de anime más taquilleras

A continuación te presentamos las películas de anime más taquilleras de la historia:



Demon Slayer: Tren Infinito – 500 MDD

– 500 MDD Tu Nombre – 405 MDD

– 405 MDD El viaje de Chihiro – 395 MDD

395 MDD Suzume – 323 MDD

323 MDD El increíble castillo vagabundo – 236 MDD

Faltan unos días para que podamos descubrir quién se quedara con el trono y si, a la vez, Demon Slayer rompe más récords a lo largo de su permanencia en la cartelera internacional.

También te puede interesar: ¿Sí o no? Ryan Reynolds responde si estará en Avengers Doomsday como Deadpool