Top 3 de animes que cuentan la historia de un terremoto en Japón que no te puedes perder

Japón es una isla con mucha actividad sísmica y los japoneses saben que en cualquier momento podría ocurrir un terremoto como el de este lunes, el cual tuvo una magnitud de 7.7. Con esto en mente, muchos han creado historias que han llegado al mundo del anime sobre este tipo de desastres naturales en los que retratan el impacto humano, social y emocional que implica vivir un evento de este tipo. Por eso hoy traemos para ti historias que exploran la destrucción, el miedo, la resiliencia y la forma en la que Japón ha aprendido a convivir con estos fenómenos en tres obras increíbles: Suzume, Tokyo Magnitude 8.0 y The Day the Earth Moved.

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Top 3 animes que retratan un terremoto en Japón

Aquí te dejamos tres animes que te pueden explicar este tipo de desastres desde la perspectiva japonesa:

1. Suzume

La cinta dirigida por Makoto Shinkai mezcla a la perfección fantasía con desastre. En esta historia, este tipo de desastres tiene un enorme peso emocional, pues representan la liberación del caos. Lo interesante de este fenómeno no es el desastre en sí, sino el duelo que deja.

2. Tokyo Magnitude 8.0

Esta historia es demasiado realista, pues se basa en lo que pudiera suceder en el caso real de un sismo de 8.0 en la isla de Japón. Sin duda, esta es una historia obligatoria para todos los fans del anime. La trama se centra en dos hermanos que intentan volver a casa tras un terremoto.

3. The Day the Earth Moved

Es un filme de anime inspirado en el terremoto de Kobe de 1995 y es un clásico que impactó a Japón. En esta historia seguimos a un estudiante cuya vida cambia tras el sismo, obligándolo a refugiarse en la escuela y convivir con la tragedia y el egoísmo humano.