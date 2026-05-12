4 capítulos de Dragon Ball en donde el profesor Roshi nos dio grandes enseñanzas de vida

En México se celebra el 15 de mayo el Día del Maestro y si eres una persona que nació en la década de los 80´s y 90´s, recuerdas a uno de los mentores que entrenaron a uno de los Sayayines más poderosos de Dragon Ball, Goku; hablamos del Profesor Roshi, este mentor que, gracias a él, el primer Súper Saiyajin pudo lograr romper con todos los obstáculos y ser hoy por hoy, uno de los personajes favoritos.

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4 capítulos de Dragon Ball en donde el Maestro Roshi dejó grandes enseñanzas a Goku

Episodio 14: El Inicio del Entrenamiento

Uno de los capítulos de Dragon Ball en donde el Maestro Roshi es el que se dio en el capítulo 14 con el Inicio del Entrenamiento. En este episodio, el profesor les revela a Goku y a Krillin que, los entrenar no sólo se centra en tirar golpes al aire, sino que, en fortalecer el cuerpo físicamente y también mentalmente.

Episodio 26: El enfrentamiento contra Jackie Chun

Otra de las enseñanzas que nos dejó el Maestro Roshi se dio en la final 21 del Torneo de Artes Marciales, donde se disfraza para medirse ante sus alumnos; y en este sentido, una de las enseñanzas es que, su mentor se propone ganarles para que entiendan que siempre hay alguien más fuerte que ellos en el mundo.

Episodio 94: La Lección sobre el “Mube”

Luego del Torneo del Poder, en este capítulo se puede ver un vistazo al pasado y al presente donde el Maestro Roshi les hace recordar que el dominio del cuerpo siempre viene cuando la mente se mantiene dominada. En este sentido, la instrucción es que, una persona debe tener serenidad y ver la lectura de los movimientos de los rivales.

Hay que aprender a comer, a descansar y a jugar

Terminamos con una de las frases más icónicas en Dragon Ball donde el Maestro Roshi les dice: “Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del Maestro Roshi para tener una buena condición”.

