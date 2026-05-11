Yoda, Mr. Miyagi y Morfeo: 7 maestros del cine que nos dejaron grandes enseñanzas con sus icónicas frases llenas de sabiduría
En las historias del cine también se han dado momentos en donde los maestros han tenido un papel sumamente importante en los protagonistas de algunas películas.
Con el Día del Maestro 2026 por celebrarse, en esta ocasión te diremos cuáles son los 7 maestros famosos del Cine que dejaron grandes enseñanzas en sus películas, desde Yoda un Jedi poderoso que a simple vista podría pasar desapercibido por su pequeño tamaño, hasta Albus Dumbledore, quien gracias a sus vivencias en el pasado se volvió una persona llena de sabiduría.
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7 maestros famosos del Cine que dejaron grandes enseñanzas
Karate Kid: Mr Miyagi
Uno de los maestros famosos del cine que dejó grandes enseñanzas no sólo en su película o a su alumno es el Profesor Miyagi. Este instructor de artes marciales demostró que, las tareas más sencillas pueden hacer la diferencia; toda su sabiduría la puedes ver en la saga de Karate Kid, y recuerda:
“No existe mal alumno, sólo un mal maestro”.
Star Wars: Obi-Wan
Obi-Wan es otro de los maestros que mostró grandes valores en los 3 primeros episodios de Star Wars. Este Caballero como era conocido en dicho Universo, pudo enseñarle todo lo que sabía a Anakin Skywalker, quien lo superaría; una de sus frases más conocidas fue:
“Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos”.
Star Wars: Yoda
Aunque está en el tercer sitio, otro de los maestros más famosos gracias a su sabiduría fue Yoda. Este líder y respetado Jedi ha sido modelo a seguir en este Universo, pero de igual manera en la vida real, y es que su filosofía ha dejado grandes enseñanzas; una de las frases más recordadas de este personaje se dio cuando entrena a Luke en un pantano:
“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”.
El Señor de los Anillos: Gandalf
Gandalf el Gris o Gandalf el Blanco es otro de los maestros que dejaron bastante sabiduría en la saga del Señor de los Anillos. Este Mago fue el encargado de ayudar a Frodo a afrontar su camino a destruir el Anillo Único, sin embargo, durante las primeras 3 entregas, el hechicero mostró que, con valor, y sin importar el tamaño, todos pueden hacer un gran cambio:
“Sólo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado: “Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”.
The Matrix: Morfeo
Morfeo es otro de los profesores que pasaron a la historia por enseñarle todo a Neo en la saga de Matrix. Este hombre fue quien le ofreció la verdad a su alumno antes de darle a conocer que era el Elegido; y aunque su papel principal no era pelear directamente, sino que, liberar la mente de su aprendiz, este sensey dejó una frase que jamás será olvidada:
“Yo sólo puedo mostrarte la puerta; tú eres quien decide si la cruza o no”.
Harry Potter: Albus Dumbledore
No podemos dejar a un lado a Albus Dumbledore, uno de los profesores igual de famosos, y no es para menos, cuando indagas en su historia y pasado, te das cuenta que este mago se volvió uno de los más inteligentes y llenos de sabiduría, debido a sus errores durante su juventud, los cuales le costaron la vida de su hermana y el repudio de su hermano. Uno de los magos más poderosos del mundo mágico pudo instruir a Harry Potter a través de acertijos y lecciones que se centraban principalmente en el amor y sacrificio:
“Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos mucho más que nuestras habilidades”.
Las Tortugas Ninja: Splinter
Terminamos con uno de los profesores que quizás muchos recuerden si es que nacieron en la década de los 80´s o 90´s; hablamos de Splinter. Esta rata mutante se convirtió en un maestro que adoptó a 4 tortugas, y no sólo enseña ninjutsu para el combate, sino que, el equilibrio y la importancia que tiene la unidad familiar.