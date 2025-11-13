Disney se vuelve “otaku”: Twisted-Wonderland marca su entrada al anime

Disney decidió hacer un giro inesperado en su trayectoria al adentrarse oficialmente en el mundo del anime con Twisted-Wonderland: La Serie, una adaptación de su popular videojuego móvil inspirado en los villanos más emblemáticos de su catálogo. El anuncio se volvió tendencia en minutos debido a que el misterio escolar y el tono oscuro se diferencia del clásico “final feliz” al que Disney nos tiene acostumbrados.

Del castillo al manga: La nueva apuesta de Disney

La producción, realizada en colaboración con el prestigioso estudio Aniplex, transformará a personajes inspirados en antagonistas de historias como Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, Hércules y El Rey León en estudiantes enigmáticos de una academia mágica llamada “Night Raven College”. El concepto ya había conquistado a los gamers con su estilo dramático y sus tramas cargadas de tensión, pero ahora la apuesta se multiplica: llevar la estética del anime al sello Disney, un movimiento que muchos consideran arriesgado pero necesario.

Hasta ahora, lo que se conoce de la serie apunta a un proyecto visualmente ambicioso, con un tono más maduro de lo usual en Disney. En redes, los seguidores del anime lo han recibido con entusiasmo, mientras que algunos fans clásicos de Disney sienten que la marca está “experimentando demasiado”. Sin embargo, esa misma percepción ha provocado que las teorías no paren.

“Twisted Wonderland: La Serie” se estrenó el pasado 29 de octubre de 2025 a través de Disney+ y constará de 8 episodios, los cuales se estrenaran cada semana, esta primera temporada se titula “Episode of Heartslabyul”. La segunda y la tercera serían “Episode of Savanaclaw” y “Episode of Octavinelle”, respectivamente. Todavía no se conocen las fechas de estreno de estas dos últimas.

¿Creación estratégica o señal de declive? Disney enfrenta un momento complicado

Rumores dentro de la industria indican que este no es solo un movimiento creativo, sino una respuesta directa a la crisis de identidad que Disney ha enfrentado en los últimos años. Con varios estrenos animados que no lograron el impacto esperado, sumados a reestructuraciones internas y una disminución en taquilla, la compañía se encuentra bajo presión para reinventarse y reconectar con un público joven que ahora consume más anime que nunca.

Especialistas aseguran que Twisted-Wonderland podría ser el experimento que determine el nuevo rumbo de Disney: una compañía más global, más híbrida y abierta a influencias asiáticas… o un recordatorio de que incluso los gigantes pueden tropezar si no entienden a su audiencia.