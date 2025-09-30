NOVA: el superhéroe cósmico que Marvel pausó en 2025 y todos esperaban ver en Disney+

Todos esperaban que próximamente pudiéramos ver en la plataforma de Disney+ a Nova, un personaje clave dentro del universo de Marvel. Sin embargo el jefe de Marvel Animation, Brad Winderbaum, explicó que el estudio está ajustando su estrategia: menos cantidad de estrenos y más continuidad. “Desarrollamos Nova, desarrollamos Strange Academy. Desarrollamos unas cuantas series, pero quedan pausadas un tiempo para revisarlas más adelante”, reveló Winderbaum.

Esto pone algo tristes a lso fans que ya esperaban con ansias las revelaciones que traería este personaje con su serie. Afortunadamente, esto significa que NOVA no está cancelada, solo en espera del momento adecuado. Marvel quiere asegurarse de que los proyectos tengan impacto real y potencial para durar varias temporadas, en lugar de que se conviertan en miniseries desechables.

¿Quién es NOVA en los cómics de Marvel?

Richard Rider, más conocido como NOVA, es un adolescente de Nueva York que recibe los poderes de la Nova Corps, una fuerza intergaláctica que protege al universo. Con su armadura obtiene fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia y la capacidad de volar por el espacio.

Durante décadas, ha sido pieza clave en los eventos cósmicos dentro de Marvel. Incluso este ha combatido junto a los Guardianes de la Galaxia y enfrentando amenazas galácticas que pondrían en jaque hasta a los Vengadores. Su llegada al MCU era el siguiente paso lógico en la expansión de Marvel más allá de la Tierra.

Crédito: Marvel | Disney+

Una nueva estrategia en Marvel Studios

El hecho de que frenaran de tal manera la producción de NOVA refleja un cambio profundo: Marvel quiere regresar a un modelo más tradicional de estudio. Series como She-Hulk o Moon Knight prometían mucho, pero apenas llegaron, se desvanecieron y eso es algo que ahora buscan evitar.

Por ello, mientras Daredevil: Born Again se prepara para ser el plato fuerte del año que entra. El estudio decidió reorganizar sus fichas para dar aire a personajes nuevos y clásicos.

¿Qué significa para los fans de NOVA?

La pausa obviamente genera un poco de frustración, pero también da pie a la esperanza, pues Marvel no ha enterrado el proyecto, solo está siendo cuidadoso con sus personajes y productos. Cuando finalmente llegue, es probable que lo haga con la fuerza suficiente para convertirse en una pieza central del MCU cósmico.

¿Qué opinas de esta pausa?

