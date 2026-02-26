Dragon Ball cumple 40 años: Así fue el comienzo del anime que cambió para siempre la cultura pop

Hoy se cumplen 40 años del estreno del anime de Dragon Ball en Japón, una fecha clave y muy importante para los fans a nivel mundial. La serie se emitió por primera vez en televisión japonesa el 26 de febrero de 1986, dando inicio a la expansión de una franquicia que no solo revolucionó la animación y ayudó a definir el género shonen tal y como lo conocemos. El impacto fue tal que hoy el mundo entero celebra cuatro décadas de historia.

El día que Goku inició su aventura en televisión

Cuando el manga creado por Akira Toriyama llegó a la televisión, con su emocionante historia que mezclaba artes marciales, humor y aventuras, las cuales se inspiraban en la leyenda china del Rey Mono, no se sabía lo grande que iba a llegar a ser. El arranque del anime fue una era donde la historia era mucho más ligera y cómica, cuyo enfoque principal era la amistad. La historia dio un giro épico cuando llegó Dragon Ball Z, redefiniendo la franquicia y haciéndola llegar a un punto aún más alto gracias al fenómeno masivo que fueron sus peleas e icónicas transformaciones.

Por qué Dragon Ball cambió el anime para siempre

Si te gusta el anime, sabes que hablar de Dragon Ball es hablar de un antes y un después en la historia del anime. Si no sabes por qué, se dio gracias a que la serie estableció una serie de reglas que hoy siguen usando los animes más exitosos del género shonen como Naruto, One Piece o My Hero Academia: protagonistas que se superan constantemente, torneos, rivalidades legendarias y la cereza del pastel: "el poder oculto".

Dragon Ball llevó el anime al mundo

Tal vez uno de los mayores logros del anime fue el enorme impacto que causó su narrativa a nivel internacional. Dragon Ball llegó a América Latina y Europa en los años 90. Desde entonces ha creado una enorme comunidad de fans a nivel global que sigue viendo y admirando la forma en la que Goku entrena, cae y se levanta una y otra vez.

El legado que sigue creciendo 40 años después

Aunque la historia original terminó ya hace mucho tiempo, la franquicia se mantiene viva con nuevas películas, videojuegos y series. No importa cuánto tiempo pase; el merchandising, los memes y las referencias constantes demuestran la enorme relevancia cultural que tiene esta historia en la cultura pop.