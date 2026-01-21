Dragon Ball Genkidamatsuri: El evento mundial de Dragon Ball que celebra 40 años del anime y que llegará esta semana con grandes anuncios

Parece difícil de creer, pero la que ha marcado la vida de muchos de nosotros y nos acompañó desde la infancia está por cumplir 40 años, siendo que la primera vez que vimos el manga adaptado al anime fue en el año de 1986, siendo un antes y después para millones de niños de todo el mundo y para la manera de percibir la animación.

Ante este gran aniversario, se ha anunciado el tan esperado Dragon Ball Genkidamatsuri, mismo que tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero de 2026, por lo que deberías de ir apartando la fecha para que vivas de gran manera esta celebración que tendrá como centro a Goku y sus amigos.

¿Qué es el Dragon Ball Genkidamatsuri?

El Dragon Ball Genkidamatsuri es un evento masivo que tendrá como escenario a los mejores y más recientes productos de Dragon Ball, incluyendo manga, anime, videojuegos y juguetes, además de que el nombre de esta celebración es un juego de palabras entre la popular técnica Genkidama y Matsuri, palabra que quiere decir “festival” en japonés.

Este magno evento se realizará en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón donde se compartirá toda la información reciente sobre videojuegos de Dragon Ball para consola, juegos para móviles, juegos de cartas, juguetes y snacks.

Se ha hecho oficial que en esta celebración habrán artículos exclusivos del evento y en preventa, con lo que se presume una nueva etapa de este universo.

¿Qué esperar del Dragon Ball Genkidamatsuri?

Se tiene la expectativa de grandes anuncios pues tendrá una presentación especial Masako Nozawa (la voz original de Goku) y el productor Akio Iyoku para revelar nuevos desarrollos.

Se espera la presentación de un nuevo videojuego y otros dos proyectos importantes, lo que ha generado fuertes rumores sobre el posible regreso del anime de Dragon Ball Super.

Además de que habrá música en vivo pues se contará con una actuación de Hironobu Kageyama, el mítico intérprete de temas icónicos como Cha-La Head-Cha-La, siendo que este evento será tan grande que se transmitirá en vivo a nivel mundial, aunque aún falta por confirmar el horario y plataformas oficiales.

