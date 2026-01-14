ÚLTIMA HORA: Muere Gloria Rocha, leyenda del doblaje mexicano y gran responsable del éxito de Dragon Ball en México y LATAM

Este miércoles 14 de enero se dio a conocer sobre el triste fallecimiento de Gloria Rocha a los 94 años de edad, dejando un gran legado dentro del entretenimiento y sobre todo el anime, corriente que impulsó a través de las décadas como pocas personalidades.

También conocida como “La Madrina”, Gloria fue actriz y directora de doblaje, quien marcó la vida de muchos de nosotros al trabajar en animes como Dragon Ball , Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors, siendo una de las pioneras en estos tipos de animación en toda América.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Gloria Rocha?

El también reconocido actor de doblaje, Lalo Garza confirmó la noticia a través de su cuenta de X con las siguientes palabras: “Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina.”

De momento no se han dado mayores detalles sobre la partida de esta leyenda del anime y entretenimiento en México, se espera que pronto se de un comunicado oficial respecto a las causas, aunque por ahora su familia y gente cercana ha mantenido el tema en total discreción.

¿Cuáles fueron los trabajos más populares de Gloria Rocha?

Su trayecto dentro del entretenimiento es bastante extenso, aunque unos de los trabajos que más se le atribuyen es haber sido la responsable de elegir las voces de Dragon Ball, logrando uno de los repartos más destacados de toda la animación en el mundo, siendo por décadas uno de los animes más queridos de todo el mundo, sobre todo la versión doblada.

Otro anime que marcó a toda una generación y que hoy en día es de los más queridos en México es el de Sakura Card Captors, del cuál también ha sido su selección de doblaje uno de los más recordados a través de los años.

Además de su gran criterio y decisión, también lució dentro del doblaje, siendo la voz de Miss Piggy en El Show de los Muppets, así como Vilma en Scooby-Doo, Olivia de Popeye, Piolín en los Looney Tunes y Milk Dragon Ball.

Además de su gran trabajo frente al micrófono, Gloria también se ganó el reconocimiento adaptando diálogos que ayudaron a la conexión de los personajes con el público latino, acertando de gran manera en el desarrollo de historias.

