¿"El Messi sueco” es fan del anime? Este es el detalle que nadie vio del jugador en el último partido de Champions League del Barcelona

Este miércoles 21 de enero el FC Barcelona regresó a la competición de fútbol europeo más prestigiosa de todas: La Champions League, donde visitó al Slavia Praga en lo que fue un encuentro lleno de goles, el cuál terminó 4-2 a favor del conjunto culé quien no se las vio nada fácil pues comenzó abajo en el marcador.

Si bien, el partido terminó con pleno dominio del conjunto del Barcelona, hubo un detalle desde la previa que llamó la atención de los mismos fanáticos del conjunto catalán, pues se compartió la imagen de una espinillera personalizada con una imagen del anime de One Piece y en seguida apuntaron hacia uno de los fichajes furor de este torneo: Roony Bardghji.

¿Sabes de quién puede ser esta espinillera? 🤔 pic.twitter.com/rqiVQIpu9M — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2026

¿Quién es Roony Bardghji, "El Messi sueco" del Barcelona?

Nacido el 15 de noviembre del 2005, Roony ha sido uno de los fichajes del Barcelona que llegaron con pocos reflectores este temporada pero que muy rápido logró echarse a la afición al bolsillo pues su regate, velocidad y disparo le han hecho lucir en apenas medio torneo y lo han colocado como un jugador ideal para el futuro del club.

Su talento y manera de tratar a “la redonda” le han hecho ser comparado con Messi, siendo uno de los jugadores a tener en el radar en las próximas temporadas. El joven nacido en Kuwait, de nacionalidad sueca y ascendencia siria, se formó en Dinamarca, teniendo un bajo perfil incluso en su llegada al equipo español, excepto por su gusto por anime, el cual cada vez hace más público.

¿Roony es fan del anime?

En menos de medio año el extremo por derecha ha celebrado varios goles con los colores blaugranas, donde incluso recreó una de las poses de Luffy, siendo que para su partido de este miércoles, el joven portó sus espinilleras de One Piece.

Se sabe que es un gran fan de Naruto y One Piece, dejando ver su pasión por el anime en sus celebraciones de goles, como el "Chidori" de Kakashi Hatake, las poses de animes que hace en fotos y las imágenes que comparte en sus redes sociales.