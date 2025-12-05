Spotify Wrapped: Esta es la música favorita de Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona

En el último par de días, el Spotify Wrapped se ha apoderado de las redes, pues todo mundo que usa esta plataforma de streaming ha compartido cuáles han sido los artistas, canciones e incluso géneros musicales más reproducidos, por ello, en los últimos años esta temporada de resúmenes anuales es una de las favoritas de los usuarios.

Si hay figuras que todo mundo ha admirado en los últimos años, es la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien junto a algunos compañeros de institución ha revelado cuáles fueron sus artistas más reproducidos, mismos que los motivan e inspiran día a día previo a cada partido.

¿Qué música le gusta a Lamine Yamal?

Durante la “rueda” de prensa de Wrapped 2025, fue el jugador español de 18 años compartió su resumen musical, donde nos pudimos llevar algunas sorpresas.

Lamine Yamal compartió que los artistas que descubrió este años fueron Clarent y Simba La Rue.

Clarent es un cantante de música urbana de Puerto Rico que en los últimos dos años ha comenzado a ganar terreno dentro de la música, quien hoy en día ya acumula 6.9 millones de oyentes mensuales.

Por otro lado, Simba La Rue es un rapero italiano originario de Túnez, quien en el último año se ha vuelto popular por sus rimas puntuales, por lo que hoy en día cuenta con 2.9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Por otro lado, dentro de la misma “rueda de prensa”, Lamine confirmó que su artista más escuchado fue Morad, el rapero de origen marroquí quien incluso tiene una canción llamada “Lamine”, misma que tiene más de 48.4 millones de reproducciones únicamente en Spotify.

¿Cuáles son los artistas favoritos de Lamine Yamal?

En ocasiones pasadas, el 10 del Barcelona ha dicho que le encanta la música Afrobeat, e incluso ha nombrado a Burna Boy y Rema, dos de los artistas más grandes de dichos géneros.

En otra ocasión ha dicho que cuando le está melancólico le gusta escuchar otro tipo de canciones, sobre todo tristes, lo cuál sería obvio viniendo de un chico de apenas 18 años que en en los últimos años ha ganado terreno en el mundo del fútbol.