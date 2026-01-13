Este es el episodio con el MEJOR PUNTAJE en la historia de Dragon Ball Z

El anime en México ha tenido un crecimiento espectacular en las últimas dos décadas, y parte de lo anterior guarda estrecha relación con el impacto que Dragon Ball Z sigue manteniendo hasta la actualidad. Ahora bien, ¿te has preguntado cuál es el episodio mejor valorado en cuanto a puntaje se refiere?

Dragon Ball Z, manga de Akira Toriyama, es considerado una de las obras maestras del mundo del anime y de Japón en su totalidad. En ese sentido, vale decir que, dentro de sus prácticamente 300 capítulos, destaca un episodio que cuenta con la mejor valoración. ¿Cuál es y en qué consiste este?

¿Cuál es el episodio que tiene el mejor puntaje en la historia de Dragon Ball Z?

El portal Series Graph lanzó un listado de calificaciones de cada uno de los 291 episodios que completan Dragon Ball Z; es decir, desde la saga de Raditz hasta el final de la trama en el torneo de artes marciales en donde Gokú deja a su familia para entrenar con UB a una isla muy lejos de ahí.

"Dragon Ball Z"



Porque a pesar de tener casi 300 capítulos, mantiene un increíble puntaje promedio de 8.8 pic.twitter.com/bXaNBkOXYf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 12, 2026

La fuente detalla que el capítulo mejor valorado es el 237, el cual forma parte de la saga de Majin Buu y que tiene como protagonista a Vegeta. En este episodio, el Príncipe de los Saiyajin, al ver el poderío de su nuevo rival, decide sacrificarse para salvar a los demás habitantes de la tierra, destacando a Bulma y al pequeño Trunks.

De hecho, esta escena es considerada una de las más importantes en la historia de Dragon Ball Z por la forma en cómo se demuestra la evolución de Vegeta, quien pasó de buscar la conquista de la Tierra a ser un ser que luchaba por los demás. Al final, su sacrificio no funcionó puesto que Majin Buu se mantuvo con vida.

¿Cuál es el futuro para Dragon Ball Z?

Será el próximo 25 de enero cuando surja nueva información respecto a Dragon Ball Z. Dentro de las teorías que circulan en internet destaca la participación de un nuevo videojuego, así como la posibilidad de que Dragon Ball tenga un remake o, bien, cuente con una nueva saga correspondiente a DB Super.