Dragon Ball Z: ¿Qué tan poderoso es Mr. Satán?

Dentro de lo que corresponde a la serie hay muchos misterios y como tales hay preguntas para responder como es el caso de que tan poderoso es Mr. Satán en Dragon Ball Z.

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Antes de comprender plenamente cuál era su función dentro de la producción japonesa, este personaje era el padre de Videl y el abuelo de Pan. A su vez no llegó a tener desarrollado un nivel de pelea importante como otros de los que aparecen, pero de todos modos se las arregla para ser importante para la historia como para los fans.

¿Qué tan poderoso es Mr. Satán en Dragon Ball Z? Hay un análisis que circula en las redes que refiere a lo poderoso que es Mr. Satán en un encuentro a estadio lleno. Allí, el padre de Videl arrastra cuatro buses de pasajeros con una cadena, tal y como lo hacen los hombres de la competencia de TWI “El Hombre Más Fuerte del Mundo”.



La diferencia es que en este caso el personaje de Dragon Ball Z lo hace con cuatro unidades colectivas; algo que se traduce a unas 60 toneladas (sacando que cada uno pesa un aproximado de 15 mil kilos). Con esto, cuánto menos, deberíamos comenzar a mostrar algo de respeto al gran Satán, tal y como hace Goku así que no hay que ser insolentes en este aspecto.



El otro ejemplo aparece en la misma escena cuando Satán agarra tres directorios telefónicos y con un poco de dificultad, pero usando sus propias manos los destruye al mismo tiempo.

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Así que en definitiva se puede concluir que no es un personaje intrascendente como tampoco innecesario para la historia, sino que supo dejar su huella de una manera u otra a lo largo de los varios episodios.