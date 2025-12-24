Este es el NUEVO balón de la Liga de Japón que trae a Captain Tsubasa (Los Supercampeones) de nuevo a las canchas

Recientemente la J1 League, también conocida como la liga profesional de la Primera División de Japón reveló su nuevo balón para la próxima temporada, el cuál nos hizo regresar a todos a nuestra infancia pues colaborarán con ‘Captain Tsubasa’ , anime también conocido como “Los Super Campeones”.

Si bien, en los últimos años se ha dejado ver lo arraigado que está el anime en el deporte de Japón, colaboraciones como esta reúnen a dos de nuestros mundos favoritos pues millones crecimos viendo a Oliver Atom, Benji Price Steve Hyuga demorar años en terminar una jugada… Aunque “Los Supercampeones”, como mayormente se le conoce en México y Latinoamérica, se volvió uno de nuestros favoritos de todos los tiempos.

¿Cómo es el balón de la J1 League?

El colorido diseño logra un diseño así como vistoso y aerodinámico, pues las capas que recubren la esfera son un poco más alargadas a comparación de los característicos mosaicos medianos que se han vuelto típicos del diseño de balones de fútbol en la época moderna.

Además de los colores, podemos ver a Oliver Atom al fondo de uno de “los gajos”, dando el efecto óptico de que acaba de golpear el ovoide, donde además está inscrita una de sus frases más icónicas de todo el anime: “The ball is my friend” (“El balón es mi amigo”), con la cuál seguramente te motivarás cada vez que impactes al balón.

¿Cuál es la importancia del anime de Captain Tsubasa (Los Supercampeones)?

Este anime llegó un par de años después del manga y comenzó a ser emitida en el año de 1983, la cuál tuvo más secuelas, pero millones de fans destacan lo importante que fue la primera.

La historia se centra en el fútbol, donde día a día se narra la historia de Tsubasa Ōzora (Oliver Atom) y sus amigos desde la infancia hasta que logran ser profesionales y buscan llegar a ser parte de la selección nacional de Japón, donde podemos ver el intenso camino de ser futbolista, las rivalidades y las lecciones de aprendizaje que sacan lo mejor de cada personaje.

La trama también se centra en la relación de Tsubasa con sus amigos, la rivalidad hacia sus oponentes, los entrenamientos, la competición y los acontecimientos en cada uno de los partidos que se juegan.