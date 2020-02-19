Captain Tsubasa: Rise of New Champions o Los Súper Campeones presentan su nuevo tráiler con grandes sorpresas.

Luego de una larga espera por fin ha llegado el adelanto que los fanáticos tanto han esperado. Bandai Namco presentó el avance de Captain Tsubasa: Rise of New Champions o Los Súper Campeones como se le conoce en México, en donde podemos ver algunos de los jugadores que estarán disponibles en esta edición, mismos que serán una gran sorpresa al no ser unos desconocidos.

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Por primera ocasión Captain Tsubasa: Rise of New Champions nos permitirá vivir los apasionantes encuentros entre Nankatsu, equipo que es encabezado por Oliver Atom, mientras va ganado juegos en busca del campeonato nacional.

De lo que más ha gustado a los seguidores de la franquicia es el nuevo tráiler que viene acompañado de la canción clásica del primer anime con el que contó la serie, pero ahora en una nueva versión.

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Una de las más grandes novedades, es el modo historia, misma que va cambiando de acuerdo con los resultados de los partidos, lo que te dará como resultado sucesos que nunca pasan en la serie original.

Un claro ejemplo de esto sería cuando un partido llegue a la serie de penaltis, este resultado se verá reflejado en la historia.

Con el lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions o Los Súper Campeones la franquicia regresa al mundo de los videojuegos después de una ausencia de 10 años, por lo que es uno de los más esperados por los fans.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions estará disponible para PS4, Nintendo Switch y PC. El juego se espera se encuentre disponible en algún momento del 2020, pero hasta ahora no se tiene una fecha definida para el lanzamiento.

Aquí te dejamos el nuevo tráiler de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.