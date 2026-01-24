¿Llega Dragon Ball Super 2? Esto es lo que suena para Dragon Ball Genkidamatsuri: Horarios y cómo ver evento GRATIS en México este sábado

Este fin de semana seguramente será inolvidable para los fanáticos de Dragon Ball , pues se estará llevando a cabo el evento internacional de Dragon Ball Genkidamatsuri, donde además de celebrar las 4 décadas del manga que cambió la vida de millones de personas, se esperan algunos anuncios respecto al futuro de la franquicia que han ido sonando.

Además de conmemorar 40 años, será el primer evento de Dragon Ball a este nivel de preparativos desde la muerte del gran Akira Toriyama, por lo que tras casi un par de años, se esperan novedades que renueven la historia de Goku y sus amigos.

¿Qué anuncios habrá en el evento de Dragon Ball Genkidamatsuri?

Aunque no ha habido algún anuncio completamente oficial y todo se ha mantenido muy confidencial, dentro del fandom se esperan las siguientes novedades:

Se tiene previsto de la participación de Bandai Namco en la que se revele un título nuevo que promete mucho. Actualizaciones de juegos: Se esperan novedades y adelantos de títulos como Dragon Ball: Sparking! ZERO, así como noticias para juegos para dispositivos móviles, tales como Dokkan Battle, Legends y el juego de cartas Fusion World.

Además de preventas especiales, habrá una gran cantidad de productos que solo estarán disponibles en esta festividad. Dragon Ball Super 2 y/o nueva película: Se espera un anuncio en dos partes, siendo bastante llamativo pues este cargaría con gran peso dentro del evento, por lo que fans han comenzado a especular sobre el anuncio de Dragon Ball Super 2 o una película con un gran peso narrativo.



¿Cuándo será el Dragon Ball Genkidamatsuri?

Este evento está programado a iniciar a las 7:00 pm del sábado 24 de enero en el horario central de México, pues es importante tomar en cuenta de que la sede será el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

Puedes seguir la transmisión oficial a través del canal oficial de Toei Animation de manera gratuita para no perderte ninguno de los detalles.