Estos los animes que tratan sobre futbol y te harán amar el torneo de la Copa Mundial de la FIFA

Si al igual que nosotros no puedes esperar por esta próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 pero aún hay cosas sobre el fútbol que no entiendes, no te preocupes, pues te compartiremos una lista de animes con los cuales podrás entrarle de lleno a esta fiebre mundialista.

¿Fuera de lugar?, ¿Tiro libre indirecto?, nada de eso, estos son animes que lejos de ir por el “fifas” más reglamentario, te contagiarán de la pasión de lo que es ver a 22 sujetos correr tras de un balón en un torneo que es ÚNICO.

¿Qué animes hablan sobre fútbol?