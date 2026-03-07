Estos los animes que tratan sobre futbol y te harán amar el torneo de la Copa Mundial de la FIFA
Previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026: Estos son los animes que debes de ver sí o sí si te gusta el futbol.
Si al igual que nosotros no puedes esperar por esta próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 pero aún hay cosas sobre el fútbol que no entiendes, no te preocupes, pues te compartiremos una lista de animes con los cuales podrás entrarle de lleno a esta fiebre mundialista.
¿Fuera de lugar?, ¿Tiro libre indirecto?, nada de eso, estos son animes que lejos de ir por el “fifas” más reglamentario, te contagiarán de la pasión de lo que es ver a 22 sujetos correr tras de un balón en un torneo que es ÚNICO.
¿Qué animes hablan sobre fútbol?
- Capitán Tsubasa (Super Campeones): Siendo este uno de los animes más populares de todos, por años hemos visto a Oliver Atom jugando con sus amigos y anteponiéndose a cualquier adversidad recordando lecciones y sacrificios en cada partido; donde logró pasar del Niupi a jugar en el Barcelona y la Selección de Japón.
- Ao Ashi: Un que ciertamente es un poco menos conocido pero no deja de ser uno de los mejores, pues es de los que lleva a un nivel más realista lo que conlleva vivir el fútbol donde Ashito Aoi es el protagonista de una historia que muestra de manera más crudo lo que es este mundo, donde los errores y aciertos tienen su precio.
- Blue Lock: Este se ha vuelto bastante popular en los últimos años (saludos Armando “Hormiga” González), donde también conocemos un proyecto para crear al mejor delantero del mundo, técnicas de otro nivel, donde se destacan actitudes extremas dentro del terreno de juego.
- Inazuma Eleven (Super Once): Considerado como una versión moderna de Capitán Tsubasa, en esta historia también podemos ver enfrentamientos de fantasía, donde las técnicas y la amistad juegan un gran papel dentro de este; aunque el protagonista esta vez es el portero, dejando ver cómo se tiene una gran importancia en cada posición.
- Days: Podríamos decir que este es un anime inusual, pues desde el principio se nos muestra la historia de Tsukushi Tsukamoto, un joven que simplemente es malo para los deportes… Aunque su resiliencia y perseverancia lo harán destacar de entre todo lo que empaña su falta de talento, contrastando con la típica historia shonen.
- Hungry Heart: Wild Striker: Este anime fue creado por el autor de Captain Tsubasa aunque esta historia es completamente distinta, pues conocemos a Kyosuke Kano, un joven que juega la posición de delantero y que muchas veces se hace valer de su carácter explosivo, con el cuál busca salir de ser la sombra de su hermano mayor.
- Giant Killing: Otro de los animes que vale completamente la pena explorar, pues su realismo y conexión con el juego real lo vuelve una obra fresca, sobre todo por la trama, la cuál se centra en Takeshi Tatumi, un entrenador con una personalidad excéntrica quien busca lograr que el East Tokyo United le gane a equipos considerados como “gigantes”, centrado en la visión táctica y en la afición.