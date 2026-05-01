¡Buenas noticias para los fans del anime! El próximo 7 de mayo arranca el festival de cine de Mamoru Hosoda. A través de este, se celebra la trayectoria y filmografía del cineasta japonés, además de marcar el 20° aniversario de “La chica que saltaba a través del tiempo”. A continuación, te compartimos las películas que estarán disponibles así como su respectiva fecha de estreno. Toma nota porque se trata de una selección de historias que serán presentadas por primera vez en la gran pantalla en México.

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Festival de cine de Mamoru Hosoda: 4 películas que podrás disfrutar a partir del 7 de mayo

1. La chica que saltaba a través del tiempo

Fecha de estreno: 7 de mayo

A dos décadas de su estreno, La chica que saltaba a través del tiempo llega a la gran pantalla en México. La cinta sigue la historia de Makoto, una estudiante que descubre que tiene el poder de viajar en el tiempo. Si bien al inicio parece un regalo - dado que lo usa para revivir momentos perfectos y corregir errores - al final se convierte en un problema, pues cada salto que da deja una huella.

2. Summer Wars

Fecha de estreno: 7 de mayo

Una película llena de acción y emoción. La cinta sigue a Kenji, un genio tímido que acepta ser el novio de Natsuki… pero sólo en apariencia. No obstante, mientras intenta sobrellevar esta farsa, se desata una crisis en OZ, una realidad virtual donde millones de personas viven y trabajan, por lo que Kenji tendrá que emprender una carrera contra reloj: ¿Logrará parar la crisis digital y quedar bien con la caótica familia de Natsuki?

3. Los niño lobo

Fecha de estreno: 14 de mayo

Lanzada en 2012, esta película cuenta la historia de Hana, una joven que se enamora de un hombre lobo. Su amor triunfa y juntos forman una familia, con dos hijos mitad humanos y mitad lobos. No obstante, su vida da un giro inesperado cuando Hana se ve obligada a criar sola a sus hijos

4. Mirai: Mi pequeña hermana

Fecha de estreno: 14 de mayo

Una de las cintas más recientes de Hososa. Esta película ofrece una emotiva reflexión sobre crecer a través de la historia de Kun, un pequeño que se ve confundido por la llegada de su nueva hermana, dando como resultado un viaje que trasciende el tiempo y la imaginación.

¿Dónde comprar boletos para el Festival de cine de Mamoru Hosoda en México?

Si deseas acudir al festival de cine de Mamoru Hosoda, visita el sitio web oficial de Konnichiwa, donde encontrarás información y enlaces de venta de boletos para cualquiera de las películas listadas.