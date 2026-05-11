El nuevo anime de Ghost in the Shell es una locura y promete ser fiel al manga original

Parece que las plegarias de los fans fueron escuchadas, pues Ghost in the Shell prepara una adaptación que promete emocionar tanto a fans veteranos como capturar la atención de nuevos espectadores. Se trata de la nueva serie animada titulada The Ghost in the Shell, que es producida por Science SARU y que llegará el 7 de julio de 2026. A estas alturas ya está generando muchísimo ruido por una razón muy específica: será la primera adaptación que realmente buscará respetar el tono, humor y estética del manga original creado por Masamune Shirow.

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¿Por qué esta versión de Ghost in the Shell es tan diferente?

Solo basta con ver el tráiler para saber que los fans pueden esperar una serie como la que estuvieron pidiendo durante décadas luego de la legendaria película de 1995 dirigida por Mamoru Oshii. En su momento, aunque la película impactó a miles de fans, realmente no era fiel al tono del manga, eliminó mucho del humor original y transformó por completo la personalidad de Motoko. Es por eso que ahora Science SARU quiere recuperar el estilo colorido, la energía cyberpunk y el humor sarcástico que le caracteriza.

La verdadera esencia de Motoko Kusanagi regresa

Para empezar, algo que ha llamado mucho la atención es que Motoko volverá a tener su característico cabello azul oscuro del manga. Además, se ha revelado que el personaje se mantendrá con la personalidad que le caracteriza del manga: directa, con mucho humor, tendencia a las bromas y, sobre todo, una enorme personalidad.

¿Cuándo se estrena el nuevo anime?

Si no te quieres perder esta nueva animación, recuerda que llega el próximo 7 de julio de 2026, luego de ser presentada en el Festival de Animación de Annecy. ¿Estás listo para ver finalmente una historia fiel al manga?