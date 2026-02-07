Gintama regresa al cine con remake de Yoshiwara en llamas por su aniversario

Gintama vuelve a los cines este febrero con Gintama: Yoshiwara in Flames. Se trata de un remake cinematográfico que reimagina uno de los arcos más queridos del anime y que forma parte de la celebración por el 20 aniversario de la franquicia. Por el momento no se sabe si llegará a cines de todo el mundo, pues solo tiene fecha de estreno en Japón para el próximo 13 de febrero de 2026. En el país del sol naciente la podrán disfrutar en formato tradicional e IMAX, mientras los fans del resto del mundo ya esperan su llegada a otros países.

¿Qué es Gintama: Yoshiwara in Flames?

Mientras hacemos changuitos para que llegue pronto a México, te contamos que la nueva película adapta el popular arco Yoshiwara en llamas, correspondiente a los episodios 139 al 146 del anime original. Sin embargo, aunque así lo parezca, no se trata solo de una recopilación para cines, pues este remake incluirá escenas inéditas, nuevas secuencias de acción y mejoras visuales, ofreciendo una experiencia fresca incluso para quienes ya conocen la historia.

Gintama celebra el 20 aniversario de la franquicia

El hecho de que tomen este arco tiene un claro objetivo: actualizar la animación y hacerla compatible con estándares actuales sin perder el humor y la intensidad que convirtieron a Gintama en un fenómeno mundial. Además, la cinta introduce al personaje original Enkaku, quien no apareció en la versión televisiva y será interpretado por el reconocido actor de voz Kappei Yamaguchi.

¿Por qué el regreso de Gintama es tan importante?

Tal vez muchos sean muy jóvenes para saberlo, pero Gintama es considerada una de las series mejor valoradas del anime en plataformas especializadas gracias a su mezcla única de comedia absurda, acción samurái y drama emocional. Es por eso que este anime es una joya que todo otaku debería disfrutar al menos una vez en la vida.

|Crédito: Bandai Namco Pictures

Qué más se espera para la celebración de los 20 años de Gintama

La celebración de sus 20 años incluye varios proyectos hasta 2026, pero este remake cinematográfico es el evento central. El filme está dirigido por Naoya Ando en el estudio BN Pictures, con guion de Taku Kishimoto y nuevos diseños supervisados por Shinji Takeuchi. Aunque aún no hay nada confirmado, te mantendremos bien informado para que seas el primero en saber si será posible en algún momento ver la película en cines mexicanos y el resto de Latinoamérica.