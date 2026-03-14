Tom Welling y Frankie Muniz en La Mole 2026: horarios, actividades y cómo verlos hoy 14 de marzo

La edición 30 de La Mole ya está rompiendo todas las expectativas, pero aún faltan dos días de lo que promete ser el mayor evento de cultura pop, cómics y anime, en donde podrás encontrar piezas de colección especiales, pensadas para coleccionistas de todo tipo, stands donde podrás convivir con tu artista o cosplayer favorito y, por supuesto, conocer todo lo nuevo que llega dentro del universo de la cultura pop.

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Recuerda que el evento abrirá sus puertas en punto de las 10:00 este sábado 14 de marzo, con actividades, paneles, firmas de autógrafos y sesiones fotográficas con invitados internacionales que sorprenderán a todos. Toma en cuenta que una de las mejores maneras de llegar al WTC de la Ciudad de México es por la Línea 1 del Metrobús y bajar en la estación Poliforum.

Horario de Tom Welling en La Mole 2026

Se espera que el actor Tom Welling, recordado por su papel de Clark Kent en Smallville, participe este fin de semana con actividades variadas para los fans, Frankie Muniz y su encuentro con sus seguidores.

SÁBADO

11:00-12:00 Firmas

12:00-13:00 Foto profesional

13:00-14:00 CONFERENCIA SMALLVILLE

14:00-15:00 Descanso

15:00-15:30 Foto profesional

15:30-16:30 Selfies

16:30-17:30 Firmas

17:30-19:00 Descanso

19:00-21:00 SMALLVILLE NIGHTS

DOMINGO

11:00-13:00 Firmas

12:00-13:00 Selfies

13:00-14:00 Foto profesional

14:00-15:00 Descanso

15:00-15:30 Foto profesional

15:30-16:00 Selfies

16:00-17:00 Firmas

Por su parte, Frankie Muniz quien protagoniza Malcom in the Middle se supera al participar con firmas de autógrafos, sesiones de fotografía y alguna charla con sus seguidores. Toma en cuenta que el actor dará una conferencia abierta al público este domingo 15 de marzo en punto de las 11:00 horas, lo que promete ser uno de los eventos más esperados de la convención.

SÁBADO

11:00-12:00 Firmas

12:00-13:00 Foto profesional

13:00-14:00 Selfies

14:00-15:00 Descanso

15:00-16:00 Foto profesional

16:00-17:00 Firmas

17:00-17:30 Selfies

DOMINGO

11:00-12:00 CONFERENCIA (abierta a todo público de La Mole, cupo limitado)

12:00-13:00 Foto profesional

13:00-13:30 Firmas

13:30-14:00 Selfies

14:00-15:00 Descanso

15:00-16:00 Foto profesional

16:00-16:30 Selfies

16:30-17:30 Firmas

Lo que pueden esperar los fans

Sin duda, la presencia de estas estrellas internacionales posiciona a la edición 30 de La Mole en un encuentro lleno de nostalgia televisiva, cosplay, doblaje de voz y coleccionismo. No te pierdas esta experiencia única en México y sigue todas las noticias por Azteca 7.