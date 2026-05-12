HOY 12 de mayo inicia el “Fin del Mundo”; llegan los androides de Dragon Ball

Aunque este martes 12 de mayo parece un día común y corriente como los demás, hay un oscuro secreto sobre esta fecha y el posible fin de la humanidad tal como la conocemos, pues de acuerdo con uno de los viajeros en el tiempo más populares, hoy será el avistamiento lo que lo definirá todo.

En Dragon Ball Z, Trunks recibió a Gokú cuando regresó a la Tierra tras derrotar a Freezer y haber vagando por el espacio, haciéndole una gran advertencia que definiría el futuro de la humanidad completa y le advirtió precisamente que el día 12 de mayo sería uno de los más importantes.

¿Qué fue lo que le dijo Trunks del futuro a Gokú?

Durante esta visita, Trunks le confesó a Gokú que es el hijo de Vegeta, además de que venía de 20 años en el futuro, con el fin de que sepa

“El día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. Serán unos terribles monstruos que nadie dominará y todos creerán que no son de este planeta”.

Ante la incredulidad de Gokú, Trunks finalmente le explicó que son androides superdotados creados por Maki Gero uno de los científicos de la Patrulla Roja quien posteriormente fue asesinado por sus creaciones.

Ante este terrible panorama, Trunks también le explicó a Gokú que este había muerto debido a problemas en el corazón, por lo que había viajado para entregarle la medicina necesaria para que pudiera seguir y enfrentarlos y el resto es historia ya que este no tomó el medicamento y con él viajó al pasado Cell, dando paso a una de las sagas más intensas de Dragon Ball Z.

¿Cuál es la línea temporal original de Dragon Ball Z?

Ante muchas teorías, con el paso de los años se ha explicado que la línea temporal original de Dragon Ball Z es aquella a donde pertenece Trunks del futuro y ocurren los eventos sin ninguna intervención donde Gokú muere debido a problemas en el corazón y todos los Guerreros Z mueren a manos de los androides 17 y 18.

