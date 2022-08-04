¿Cuáles son los 10 mejores capítulos de Dragon Ball Z?

Con 291 episodios y la continuación de la vida de Goku con su hijo Gohan, Dragon Ball Z es una de las series animadas más recordadas. La plataforma IMDb ha dado a conocer un ranking con los 10 mejores capítulos de este programa que continúa siendo el favorito de muchos.

10. El poderoso Vegeta! Despierta la sangre del Súper Saiyajin

Este es el capítulo 129 de la serie en el cual Vegeta llega al campo de batalla y anuncia que acabará con los androides siendo un Súper Saiyajin. Tiene una puntuación de 8.3 en IMDb

9. ¡El Super duelo del destino! Choque entre Goku y Vegeta

Vegeta y Goku se enfrentan en un duelo que todos los fans estaban esperando. El episodio 229 tiene una puntuación de 8.3.

8. ¡Batalla ardiente sin límites! Goku contra Vegeta

Con una puntuación de 8.4 en IMDb, el primer encuentro entre Vegeta y Goku ha sido uno de los favoritos de los fanáticos.

7. ¡Explosión de rabia! Goku venga las muertes de todos

Goku enfrenta a Freezer convertido en un Súper Saiyajin, aunque este momento ha sido uno de los favoritos de los televidentes y ha ganado una puntuación de 8.4.

6. ¡La declaración de victoria de Goku! Freezer se destruye a sí mismo…

El episodio 104 cuenta la derrota de Freezer, lo que le ha valido una puntuación de 8.4 en IMDb.

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¿Qué otros capítulos de Goku han sido aplaudidos?



5. ¡Una fuerza fuera de lo normal! Goku, el Súper Saiyajin de la leyenda

Goku salva a Gohan, Krilin y Vegeta en un capítulo que ha ganado 8.5 de puntuación.

4. ¡No…! Vegeta, el orgullo de los saiyajins, muere

El episodio 86 de la serie cuenta cómo el Príncipe Saiyajin usó su último aliento para pedirle a Goku que derrotara a Freezer. Tiene una puntuación de 8.5

3. ¡Una brizna espera a Freezer! Otro Súper Saiyajin

Un gerrero logra partir a la mitad a Freezer, momento que ha ganado una puntuación de 8.6 en IMDb.

2. Por aquellos que amas…¡Vegeta fallece!

Vegeta protagonizó un valiente acto donde perdió la vida contra Majin Bu. Este episodio tiene un 9 en IMDb.

1. ¡Al fin se transforma! Son Goku, el Súper Saiyajin legendario

La primera vez que Goku se transformó en Súper Saiyajin es considerado el mejor capítulo de Dragon Ball Z con una puntuación de 9 cerrado.

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