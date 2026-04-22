Día del Niño retro: 8 intros de anime que desatan nostalgia pura y te transportan directo a tu infancia

Desde las primeras notas hasta esos coros que aún sabes de memoria, estos openings marcaron a toda una generación y principalmente nuestra infancia, por lo que este Día del Niño son ideales para volver a recordar esa etapa de nuestra niñez aunque ahora ya seamos unos millennials.

A continuación te dejamos los openings de anime que fueron un éxito durante la década de los 90’s para recordar esas tardes frente a la televisión, aventuras imperdibles, personajes e historias entrañables.

8 intros de anime celebrar el Día del Niño

Los Caballeros del Zodiaco:

“Pegasus Fantasy” es uno de los intros más legendarios del anime. “Los Caballeros del Zodiaco” fueron los que empezaron a marcar nuestro camino hacia los animes con su destacado opening, además, de las imágenes que nos mostraban escenas épicas,, sin duda de las mejores canciones de la historia.

Pokemón:

El icónico intro de Pokemón se volvió todo un himno generacional que se entonaba hasta en esas batallas que se realizaban con amigos para atrapar a nuestro pokemón favorito o simplemente, para sentirnos parte de Ash y Picachu.

Dragon Ball Z:

Si eres fan de Dragon Ball estarás de acuerdo que “Cha-La Head-Cha-LA” de Dragon Ball Z es de los únicos y verdaderos openings que nos ponían la piel chinita a la hora de escucharlo. Este intro destacó por mostrar las batallas y aventuras más épicas de Goku.

Sakura Card Captor:

Uno de los intros más románticos y sobre todo lleno de magia fue el de Sakura Card Captor, este opening siempre será recordado por mezclar dulzura, aventura, amistad y batallas.

Sailor Moon:

El intro de una de las heroínas de anime más queridas y recordadas es el de Sailor Moon, ya que no solo estaba lleno de magia, sino transmitía esa esencia de amor y justicia, este intro se volvió un clásico, además, de contar con la icónica escena de la transformación de Serena y las Sailor Scout.

Super Campeones:

Para muchos el sueño de ser futbolista comenzó a partir de este anime, sin embargo, la banda sonora de esta historia cobró más fuerza cuando venía acompañada con esas escenas del equipo Niupi, ya que, transmitían pasión, esfuerzo y deseo de meter un gol de manera imposible, ¿y por qué no?, hasta de la forma más pausada y lenta para que el público se mantuviera en suspenso.

Ranma ½:

El intro de Ranma ½ se distinguió por ser dinámico, alegre, caótico y diferente, por lo que al escucharlo y ver a sus personajes siempre llenaba nuestras tardes de alegría.

Digimon:

El intro de Digimon combinaba emoción y misterio, llevando al público a un universo lleno de criaturas únicas y amistades verdaderas.