Día del Niño retro: 8 intros de anime que desatan nostalgia pura y te transportan directo a tu infancia
En el marco del Día del Niño,estos inolvidables intros de anime resurgen como pequeños portales del pasado.
Desde las primeras notas hasta esos coros que aún sabes de memoria, estos openings marcaron a toda una generación y principalmente nuestra infancia, por lo que este Día del Niño son ideales para volver a recordar esa etapa de nuestra niñez aunque ahora ya seamos unos millennials.
A continuación te dejamos los openings de anime que fueron un éxito durante la década de los 90’s para recordar esas tardes frente a la televisión, aventuras imperdibles, personajes e historias entrañables.
8 intros de anime celebrar el Día del Niño
Los Caballeros del Zodiaco:
“Pegasus Fantasy” es uno de los intros más legendarios del anime. “Los Caballeros del Zodiaco” fueron los que empezaron a marcar nuestro camino hacia los animes con su destacado opening, además, de las imágenes que nos mostraban escenas épicas,, sin duda de las mejores canciones de la historia.
Pokemón:
El icónico intro de Pokemón se volvió todo un himno generacional que se entonaba hasta en esas batallas que se realizaban con amigos para atrapar a nuestro pokemón favorito o simplemente, para sentirnos parte de Ash y Picachu.
Dragon Ball Z:
Si eres fan de Dragon Ball estarás de acuerdo que “Cha-La Head-Cha-LA” de Dragon Ball Z es de los únicos y verdaderos openings que nos ponían la piel chinita a la hora de escucharlo. Este intro destacó por mostrar las batallas y aventuras más épicas de Goku.
Sakura Card Captor:
Uno de los intros más románticos y sobre todo lleno de magia fue el de Sakura Card Captor, este opening siempre será recordado por mezclar dulzura, aventura, amistad y batallas.
Sailor Moon:
El intro de una de las heroínas de anime más queridas y recordadas es el de Sailor Moon, ya que no solo estaba lleno de magia, sino transmitía esa esencia de amor y justicia, este intro se volvió un clásico, además, de contar con la icónica escena de la transformación de Serena y las Sailor Scout.
Super Campeones:
Para muchos el sueño de ser futbolista comenzó a partir de este anime, sin embargo, la banda sonora de esta historia cobró más fuerza cuando venía acompañada con esas escenas del equipo Niupi, ya que, transmitían pasión, esfuerzo y deseo de meter un gol de manera imposible, ¿y por qué no?, hasta de la forma más pausada y lenta para que el público se mantuviera en suspenso.
Ranma ½:
El intro de Ranma ½ se distinguió por ser dinámico, alegre, caótico y diferente, por lo que al escucharlo y ver a sus personajes siempre llenaba nuestras tardes de alegría.
Digimon:
El intro de Digimon combinaba emoción y misterio, llevando al público a un universo lleno de criaturas únicas y amistades verdaderas.