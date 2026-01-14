¡Chainsaw Man lo volvió a hacer! IRIS OUT gana en Genius Japan 2025

Chainsaw Man: El Arco de Reze llegó para romperla en la temporada de premiaciones, ya que no solo cuenta con una historia que te atrapa de principio a fin por lo encantador de la trama, donde el romance y las épicas batallas del shonen se combinan para darnos una película única con una animación fenomenal, la cual sin duda se espera que, al igual que rompió récords en taquillas , también rompa en nominaciones y premiaciones.

Pero en esta ocasión, Chainsaw Man se llevó un importante reconocimiento en Japón, donde sin duda la comunidad ha seguido muy de cerca el camino de Denji, desde el lanzamiento del manga de Fujimoto, su paso por la adaptación de MAPPA en el anime, hasta la más reciente película.

Por lo que en esta ocasión la canción “IRIS OUT”, uno de los temas que más enmarcan la historia de Reze y Denji, se llevó el premio a La Mejor Canción del Año 2025 en los Premios Genius Japan, resaltando así la belleza de su letra, la cual nos narra cómo el amor puede ser explosivo, enfermizo y conflictivo, tal como lo es la historia entre los dos protagonistas de este arco.

"¿Qué demonios hago con este sentimiento? ", sin duda es la pregunta que todos nos hicimos al salir de la sala de cine tras ver el desenlace de Denji y Reze, y esto es justamente lo que nos dejó esta canción, marcando para siempre al colectivo otaku.

¿Qué son los Premios Genius Japan 2025?

Los Premios Genius Japan 2025 se han convertido en uno de los reconocimientos más importantes dentro de la industria musical japonesa, ya que celebran a los temas que no solo dominan las listas de popularidad, sino que también logran una conexión profunda con el público a través de sus letras y su impacto cultural. Estos premios destacan aquellas canciones que consiguen trascender su medio original, ya sea anime, cine o videojuegos, para transformarse en verdaderos himnos generacionales que viven más allá de la pantalla.