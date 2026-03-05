Todos los artistas confirmados para La Mole 30 Aniversario en CDMX: elenco internacional y leyendas del cómic

Este año La Mole celebra su 30 aniversario del 13 al 15 de marzo en la Ciudad de México, dentro del World Trade Center CDMX, con un elenco de artistas nacionales e internacionales, así como de estrellas de cine y figuras del doblaje latino. Ahora te contamos sobre algunos de los nombres confirmados que ya están dando de qué hablar para este encuentro único.

Ahora lee: Los 5 K-dramas imperdibles de marzo: títulos y fechas de estreno

Todos los artistas confirmados hasta el momento para La Mole en su 30 aniversario en la CDMX

La Mole regresa a la CDMX para celebrar un aniversario especial, con el que se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica. Esta edición se presenta con un line up lleno de figuras icónicas del entretenimiento, cómics, cosplay, doblaje, entre otros, lo que lo vuelve sumamente especial.

Invitados internacionales de cine y televisión

Uno de los más esperados dentro de los confirmados en la Mole 2026 es la presentación de Frankie Muniz, el actor reconocido mundialmente por su papel protagonista en la serie Malcolm el de en medio, quien se espera que participe en sesiones fotográficas, firmas de autógrafos y paneles de conferencia dentro del World Trade Center CDMX.

También se han anunciado invitados relacionados con la serie Smallville, incluyendo a Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreu. Actores internacionales que han sido destacados dentro de las celebraciones de los 30 años.

Leyendas del cómic y arte gráfico

Dentro del área del cómic y la ilustración, se espera que nombres como el de Scott Snyder (conocido por su trabajo en Batman), Greg Capullo (Spawn, Batman, Wolverine: Revenge), Jock (Wytches, Judge Dredd), John Romita Jr. (Spider-Man, X-Men) y Marc Silvestri (Witchblade, The Darkness) forman parte del equipo de artistas internacionales que participarán en el Artist Alley.

Cosplay y cultura fan

Además, se espera que participen más de 40 representantes del universo cosplay de talla mundial y nacional, contando con presencia de Alemania, Brasil, Chile y Ecuador, quienes junto al talento mexicano compartirán pasarelas, talleres y exhibiciones durante los tres días del evento.

Doblaje latino y voces legendarias

En esta b, se espera que el doblaje latino sea otro de los grandes protagonistas, contando con la presencia de Izet Blanco, Luis Carreño (voz de Bob Esponja), Cristina Hernández, Emilio Treviño (Invincible), Juan Manuel Guzmán, Paty Azan (South Park), Magda Giner, Humberto Vélez y Gabriel Chávez (Los Simpson), así como Mario Castañeda, René García y Lalo Garza (Dragon Ball), talentos que se encuentran confirmados hoy en día.

¿Cuándo y dónde será La Mole 30 aniversario?

La Mole celebrará sus 30 años del 13 al 15 de marzo del 2026 dentro del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center CDMX, ubicado en la colonia Nápoles, Benito Juárez. En esta edición se espera la congregación de un elenco que reúne cine, televisión, cómics, ilustración, cosplay, doblaje y más.