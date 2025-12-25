Histórica subasta en 2026: Logan Paul pondrá a la venta la carta Pokémon MÁS CARA del planeta

El influencer Logan Paul anunció la subasta de su icónica carta Pikachu Illustrator PSA 10, una pieza única valorada en más de 5 millones de dólares, de realizarse la venta esta podría superar récords en el mercado de colecciones.

Recientemente, la también estrella de la WWE anunció que pondrá esta tarjeta nuevamente en el mercado a través de una subasta prevista para febrero de 2026 en la casa de subastas especializada en coleccionables, Goldin Auctions.

Paul ha explicado que la decisión de subastarla se basa en aprovechar el actual “momento del mercado” para cartas coleccionables, que han visto un auge en interés y valor, potenciados por la cultura pop y las inversiones alternativas.

¿Cómo es la carta más cara del mundo Pokemón que tiene Logan Paul?

De acuerdo con expertos, la carta en cuestión es una Pikachu Illustrator de 1998, considerada como la tarjeta más rara del universo Pokémon por su origen y escasez: solo se imprimieron alrededor de 39 ejemplares entregados a ganadores de un concurso de ilustración en Japón.

Versiones de Logan indican que él adquirió esta carta en julio de 2021 durante una transacción privada en Dubái, intercambiando su propia Pikachu Illustrator con calificación PSA 9 más una suma de casi 4 millones de dólares para obtener la versión calificada PSA 10, considerada en perfecto estado por la PSA (Professional Sports Authenticator), debido a este intercambio, Logan Paul obtuvo el título Guinness World Records por la tarjeta más cara vendida en una venta privada, con un valor total de aproximadamente 5.28 millones de dólares.

the real star of Wrestlemania — my 1/1 PSA 10 Pikachu Illustrator that I purchased for $5,275,000, officially setting the Guinness World Record for “most expensive Pokémon trading card sold at a private sale” pic.twitter.com/nrAyvrytCB — Logan Paul (@LoganPaul) April 4, 2022

La importancia de esta carta radica no solo en su escasez, sino en su condición impecable y su estatus histórico: es la única carta oficial de Pokémon que no dice “Trainer” y fue diseñada por la artista original de Pikachu, lo que la convierte en un ícono del coleccionismo.

Aunque Logan ha evitado dar a conocer una cifra exacta sobre el valor actual de su única carta, queda claro que el precio final lo estaría determinando la oferta y la demanda que hagan los coleccionistas e inversionistas.