Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026: Horarios, fechas y dónde ver

Parece que fue ayer cuando se llevaron a cabo las competencias del Pokémon World Championships, pero el tiempo va muy a prisa y es momento de iniciar una nueva temporada. Así es, en unos días empieza el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre de 2025 en São Paulo, Brasil.

Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026: todo lo que debes saber

Los jugadores que entraron a competir podrán participar en:



Pokémon Scarlet & Violet

Juego de Cartas Coleccionables (TCG) Pokémon

Pokémon GO

Pokémon UNITE

Además de ganar varios premios, los competidores también obtendrán puntos para clasificar al Mundial del próximo año, lo que pone un ingrediente extra a cada partida, pues todos buscarán llegar al gran evento.

¿Dónde ver el torneo?

Como siempre, los fans podrán disfrutar de todas las competencias, pues estas se transmitirán en vivo desde los canales oficiales de Pokémon en YouTube y Twitch. A continuación te dejamos los horarios para que no te lo pierdas.

Horarios por categoría

Videojuegos (Scarlet & Violet) — Twitch y YouTube

Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM

Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM

Domingo 23 de noviembre: 9:00 AM (inicio)

JCC Pokémon — Twitch y YouTube

Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM

Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM

Domingo 23 de noviembre: 9:00 AM (inicio)

Pokémon GO — Twitch y YouTube

Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM

Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM

Domingo 23 de noviembre: 7:30 AM (inicio)

Pokémon UNITE — Twitch y YouTube

Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM

Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM

Domingo 23 de noviembre: 6:00 AM (inicio)

