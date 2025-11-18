Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026: Horarios, fechas y dónde ver
São Paulo recibirá el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026. Aquí tienes fechas, horarios y todas las transmisiones para no perderte nada.
Parece que fue ayer cuando se llevaron a cabo las competencias del Pokémon World Championships, pero el tiempo va muy a prisa y es momento de iniciar una nueva temporada. Así es, en unos días empieza el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre de 2025 en São Paulo, Brasil.
Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026: todo lo que debes saber
Los jugadores que entraron a competir podrán participar en:
- Pokémon Scarlet & Violet
- Juego de Cartas Coleccionables (TCG) Pokémon
- Pokémon GO
- Pokémon UNITE
Además de ganar varios premios, los competidores también obtendrán puntos para clasificar al Mundial del próximo año, lo que pone un ingrediente extra a cada partida, pues todos buscarán llegar al gran evento.
¿Dónde ver el torneo?
Como siempre, los fans podrán disfrutar de todas las competencias, pues estas se transmitirán en vivo desde los canales oficiales de Pokémon en YouTube y Twitch. A continuación te dejamos los horarios para que no te lo pierdas.
Horarios por categoría
Videojuegos (Scarlet & Violet) — Twitch y YouTube
Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM
Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM
Domingo 23 de noviembre: 9:00 AM (inicio)
JCC Pokémon — Twitch y YouTube
Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM
Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 7:00 PM
Domingo 23 de noviembre: 9:00 AM (inicio)
Pokémon GO — Twitch y YouTube
Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM
Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM
Domingo 23 de noviembre: 7:30 AM (inicio)
Pokémon UNITE — Twitch y YouTube
Viernes 21 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM
Sábado 22 de noviembre: 6:00 AM – 5:00 PM
Domingo 23 de noviembre: 6:00 AM (inicio)
