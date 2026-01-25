Si te gusta Demon Slayer: 3 animes clásicos que amarás por la trama y la acción

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito’ se convirtió en una de las películas animadas más icónicas de 2026, junto a ‘KPop Demon Hunters’. Esto permitió que muchos fans del anime, así como de las historias de fantasía oscura, la conocieran por primera vez. Por eso, aquí te dejamos una selección de otras tres series clásicas que amarás por su trama y la acción que ofrecen.

1. God Eater

El anime God Eater cuenta la historia de un mundo postapocalíptico, donde la civilización colapsó a causa del caos provocado por los Aragami, unas criaturas que cazan y devoran todo lo que encuentran en la Tierra. Sin embargo, aún existe una tropa de élite que lucha contra estos monstruos: los llamados God Eaters. Esta trama animada ha recibido muy buenas críticas, al igual que Kimetsu no Yaiba , por una razón clave: ambos pertenecen al mismo estudio, según confirma Crunchyroll.

El anime God Eater inició en 2015 y terminó en 2016.|(ESPECIAL)

2. Inuyasha

Inuyasha es un clásico entre los clásicos del anime. La historia gira en torno a una joven que viaja en el tiempo y termina en el Japón feudal, una época dominada por demonios y sucesos fuera de lo común. Ahí conoce a Inuyasha, un demonio mitad perro, con quien se une para recuperar unas joyas muy poderosas que todos buscan y que, si caen en las manos equivocadas, podrían traer consecuencias devastadoras. Sin duda, es un anime imprescindible que vale la pena ver de principio a fin.

Inuyasha es un clásico del ánime. Salió en el 2000 y terminó en 2004.|(ESPECIAL)

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Si buscas un anime con una vibra muy similar a Demon Slayer, lleno de poderes, combates y misiones decisivas, Fullmetal Alchemist: Brotherhood es para ti. La serie narra la historia de dos hermanos que experimentan con la alquimia, pero pagan un alto precio: uno queda atrapado en una armadura de metal y el otro pierde un brazo. Esto los lleva a emprender una peligrosa aventura en busca de la Piedra Filosofal para recuperar sus cuerpos antes de que el hechizo sea permanente. En el camino, deberán enfrentar situaciones complejas y a otros personajes que persiguen deseos igual de ambiciosos.