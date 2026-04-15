Los 7 mejores animes de la historia y dónde verlos hoy

Estos 7 animes no pasaron a la historia por nada; cada uno de ellos tiene ese algo especial que los hizo pasar a la historia y los terminó convirtiendo en imprescindibles que han influido en la cultura pop. Si quieres verlos para ser un experto digno de admirar o simplemente te gustaría volver a disfrutarlos, nosotros te contamos cuáles son y dónde podrás ver esos fenómenos globales que han definido a varias generaciones de fans.

También te puede interesar: ¿Waifus legendarias? Este es el top 6 de chicas del anime que todo otaku ama

Los 7 mejores animes de la historia y dónde verlos

Aquí está la lista con lo mejor de cada uno y lo que tienes que saber para poderlo disfrutar.

1. Dragon Ball

Sabemos que hablar de anime, sin mencionar Dragon Ball, es prácticamente imposible. Este título no solo popularizó el género shōnen, también estableció las bases que rigen hoy a las batallas épicas dentro del género.

¿Dónde ver?



Azteca 7 de lunes a jueves de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Streaming: Prime Video AnimeBox, Crunchyroll

2. One Piece

Una verdadera obra maestra y sin duda un anime histórico, pues lleva transmitiéndose desde 1999. Aunque ya tiene más de mil capítulos, vale la pena tomarse un tiempo y disfrutar de las aventuras de Luffy y sus amigos.

¿Dónde ver?



Streaming: Crunchyroll

3. Sherlock Holmes

Este no es un anime como tal, pues la serie fue una coproducción de Japón con Italia. A pesar de ese detalle, es una historia que vale mucho la pena y que tiene todo el sello de Hayao Miyazaki, pues dirigió los primeros episodios.

¿Dónde ver?



Streaming: Prime Video

4. Pokémon

Pokémon es un anime que logró convertirse en un fenómeno global. Tiene más de 1200 episodios, los cuales reflejan el enorme impacto cultural que ha tenido el anime no solo en Japón, sino también en Occidente.

¿Dónde ver?



Azteca 7 de lunes a jueves de 10:00 p.m. a 10:30 p.m.

5. Attack on Titan

En esta serie conoceremos a un grupo de personas que habitan dentro de una ciudad amurallada que las protege de los ataques de gigantes titanes que disfrutan devorando gente. Los protagonistas buscarán entrar al ejército para poder así eliminar a la terrible amenaza a la par que descubren el mundo.

¿Dónde ver?

Streaming: Prime Video y Crunchyroll

6. Neon Genesis Evangelion

Para muchos, este es el mejor anime de la historia. Sea como sea, realmente estamos ante un clásico que revolucionó el mundo del anime. Una obra maestra con robots gigantes y batallas.

7. My Hero Academia

Una historia de superhéroes completamente diferente a cualquier cosa que hayas visto. En esta seguimos a un chico sin poderes que se quiere convertir en el héroe más grande de todos los tiempos, igual que su héroe más grande, All Might.

¿Dónde ver?

