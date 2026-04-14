¿Waifus legendarias? Este es el top 6 de chicas del anime que todo otaku ama

Para muchos fans, gran parte de la magia del anime son las waifus, y si alguna vez te has preguntado a qué se refiere dicho término, pues se trata de personajes femeninos que, por su personalidad, diseño y desarrollo, han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Hay de todo tipo, desde guerreras hasta genios introvertidas; lo que es definitivo es que estas chicas se han convertido en íconos dentro de la cultura otaku… y sí, probablemente tú también tengas una favorita.

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Las 6 chicas del anime que se han convertido en las verdaderas waifus

Asuna Yuuki

Asuna es una de las favoritas y es que es fuerte, inteligente y con un lado romántico que enamora. La evolución que tuvo como personaje en Sword Art Online la convirtió en una de las waifus más queridas.

|Crédito: A-1 Pictures | Aniplex

Zero Two

Si te gustan las chicas misteriosas y emocionalmente complejas, ella debería estar en tu top. Zero Two no solo destaca por su diseño, sino por su historia trágica.

Makima

Ella es una chica que redefinió el concepto de waifu moderna: dominante, manipuladora y fascinante para muchos fans. Ella rompe estereotipos y enamora con eso.

Post de apreciación a Makima.

🎬 Chainsaw Man pic.twitter.com/puYs30FVMQ — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) October 15, 2025

Hinata Hyuga

Una de las más tiernas y más queridas de todas. Hinata conquistó a los fans con su evolución de chica tímida a guerrera segura. No importa cuánto tiempo pase, ella sigue estando en el top.

|Crédito: Studio Pierrot

Mikasa Ackerman

Una chica fuerte, leal y brutal a la hora del combate. Su historia y sacrificio la convirtieron en una de las favoritas del fandom. No por nada es uno de los cosplays más populares que hay.

|Crédito: Wit Studio

Rem

Ella es en definitiva una chica muy especial, sinónimo de devoción absoluta. Posee una de las historias más impactantes del anime, de una chica cuya vida se vio marcada por el sacrificio. Al final, eso la convirtió en una de las favoritas.