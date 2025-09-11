Dragon Ball Genkishin Squadra llega gratis para consolas ¿De que trata el videojuego? ¿Vale la pena jugarlo?

Dragon Ball: Gekishin Squadra ha llegado de manera gratuita para celulares, consolas y PC en busca de renovar el formato que los videojuegos de esta saga nos han entregado a lo largo de los años y esto ha generado opiniones divididas dentro de los fans de esta icónica historia de Los Guerreros Z.

Lo primero que debes de saber, es que este videojuego es un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), el cuál nos ofrece una versión multijugador en línea. Desarrollado por Ganbarion y distribuido por Bandai Namco este nuevo formato para Dragon Ball ciertamente nos ha traído una nueva forma de jugar la historia que ya ha sido contada muchas veces, dando nuevos estilos para disfrutar de Goku y compañía.

¿De qué trata Dragon Ball: Gekishin Squadra?

Este videojuego no tiene una historia argumental tradicional como los ya conocidos RPG o las entregas de las sagas Budokai, Kakarot o Sparking! Zero, si no, está definido en la competencia por equipos dentro del universo Dragon Ball.

La idea original del juego es que dos equipos de luchadores en un 4 vs. 4, el cuál es conformado por personajes de por héroes y villanos de diferentes eras de Dragon Ball, se enfrentan en un campo de batalla.

Pero en esta entrega el fin no es derrotar al enemigo, sino avanzar en el mapa, eliminar a los NPCs, subir de nivel con el fin de enfrentar a los temidos Dioses de la Destrucción.

¿Vale la pena jugar esta nueva entrega de Dragon Ball?

Un MOBA de Dragon Ball puede ser una apuesta arriesgada, pues el eje de esta historia son las peleas, pero este formato podría atrapar a un nuevo público e incluso ofrecer algo más allá de lo que convencionalmente ofrece con sus icónicos juegos de peleas.

Tu experiencia podría depender cómo prefieras los videojuegos o si te gusta jugar acompañado, aunque a decir verdad, es una entrega distinta que a horas de su lanzamiento ha generado curiosidad y emoción dentro de los fans de la saga.