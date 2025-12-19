Así se vería Naruto en live action: La IA imagina un elenco de Hollywood que enloquece a los fans
Tom Holland como Naruto, Zendaya como Sakura y Timothée Chalamet como Sasuke. La IA creó un tráiler de Naruto en live action tan realista que los fans enloquecieron.
El sueño que tienen muchos fans de ver Naruto en live action volvió a encenderse gracias a la inteligencia artificial. En las últimas horas se viralizó un impactante clip que recrea escenas de Naruto Shippuden como si se tratara de un tráiler cinematográfico de Hollywood, con un elenco de lujo que costaría millones de dólares. El video luce sorprendentemente realista y la acción que se ve en él es impecable; incluso miles de fans han comenzado a pensar que tal vez este proyecto podría algún día hacerse realidad.
Si no lo has visto, te lo dejamos a continuación:
Naruto Shippuden: Tom Holland, Zendaya y un casting que parece imposible
En esta recreación generada por IA, Tom Holland aparece como Naruto Uzumaki, luciendo impresionantemente la estética del héroe de Konoha, pues a pesar de usar un cabello rubio y traje naranja, luce impresionante. Por otro lado, tenemos a Zendaya interpretando a Sakura Haruno, con una presencia fuerte y muy segura, mientras que Timothée Chalamet encaja perfecto como Sasuke Uchiha, dando ese toque de seriedad y misterioso atractivo que tiene el personaje.
Otro de los actores más comentados que aparecen en esta interpretación de la IA es Robert Pattinson como Gaara, cuya estética fría y mirada elevan el tono dramático del personaje, encajando a la perfección.
El tráiler que parece sacado de un estudio real
El clip no solo destaca por el casting, sino por su impresionante calidad visual. Las escenas recrean batallas, poderes ninja y planos épicos propios de una superproducción hollywoodense. Muchos fans aseguran que, sin contexto, podría pasar por un avance oficial; incluso un fan distraído podría caer en la trampa. Esto no solo demuestra hasta qué punto la IA ya puede imitar lenguaje cinematográfico, iluminación y ritmo narrativo, sino lo fácil que se vuelve crear videos falsos con personas reales.
¿Naruto live action: fantasía o posibilidad futura?
Durante años, los fans de Naruto han soñado con ver algún proyecto del mundo ninja en live action, tal y como pasó con One Piece. Sin embargo, no ha surgido ningún tipo de anuncio oficial de que el proyecto se encuentre en marcha. El interés está ahí, el público existe y la tecnología ya se está adelantando a las grandes producciones. El verdadero reto estaría en respetar la esencia del anime y su enorme carga emocional.
Por ahora, los fans no tienen más que conformarse con este tráiler creado por IA. ¿Qué piensas?
