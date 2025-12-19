¿Quién es el bebé que aparece en los brazos de Steve Rogers en Avengers: Doomsday? Esto dicen las teorías del MCU

Los fans quedaron en shock luego de que se filtrara un supuesto tráiler de la esperada cinta Avengers: Doomsday. La locura y emoción de los fans reventaron cuando Steve Rogers aparece en escena, pero todo se salió de control cuando los fans notaron que estaba tomando en brazos a un bebé. Esto indica que el personaje podría estar viviendo una vida familiar antes de que empiece el conflicto principal de la película y esto nos pone a pensar, ¿quién es el bebé del Capitán América?.

¿Qué muestra la escena filtrada del bebé en Avengers Doomsday?

Es importante señalar que dentro de la escena de este supuesto avance del filme no aclara el nombre ni la identidad del bebé, pero ha disparado especulaciones entre los fans y analistas sobre quién podría ser dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El hijo de Steve Rogers y Peggy Carter

Esta es la teoría más fuerte entre la comunidad: se trata de que el bebé es el hijo de Steve Rogers y Peggy Carter. Esto sería posible en el UCM debido a la decisión de Rogers al final de Avengers: Endgame, donde regresar al pasado para vivir con su amor de toda la vida. Si esta escena corresponde a esa línea temporal alternativa o una nueva rama narrativa del multiverso, podría significar que la película mostrará una parte inédita de su vida familiar tras ese salto temporal.

Marvel no ha confirmado oficialmente esta teoría. Todo se basa en lo que los fans y analistas han sacado a conclusión con el contexto del tráiler filtrado y las reacciones que se distinguen.

¿Qué dicen los cómics sobre los hijos de Capitán América?

En los cómics del Universo Marvel existen múltiples versiones alternativas de los hijos de Steve Rogers:



Sharon Rogers , una hija de Steve y Peggy de un universo paralelo.

, una hija de Steve y Peggy de un universo paralelo. Ellie Rogers, hija de Steve y Sharon Carter en realidades alternativas como Secret Wars.

hija de Steve y en realidades alternativas como Secret Wars. Steven Rogers Jr., hijo en historias tipo What If…? que combaten junto a héroes jóvenes.

Estas versiones son la prueba de que la idea de que Steve tenga descendencia no es nueva ni ajena a Marvel, aunque no está claro si se trata de uno de los hijos conocidos del Capitán o si es una versión exclusiva del UCM.

¿Qué significa este bebé para el MCU?

Ver a Steve Rogers con un bebé en Avengers: Doomsday puede ser un indicio de varias cosas:



Una rama multiversal donde Steve y Peggy forman una familia.

forman una familia. La introducción de una nueva generación de héroes que pueda conectar con eventos como Secret Wars (como el bebé de los 4 fantásticos).

(como el bebé de los 4 fantásticos). Un elemento narrativo clave para justificar el regreso de Rogers y las tensiones con amenazas como Doctor Doom.

Por ahora, todo se mantiene en rumores y teorías hasta que Marvel libere más información oficial.

