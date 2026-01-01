¡Ya hay fecha! El anime de Naruto regresaría en 2026 y la nostalgia está garantizada

El regreso del anime de Naruto podría estar más cerca de lo que imaginamos. Aunque el proyecto fue anunciado en 2023 y posteriormente retrasado, nueva información proveniente de un insider de la industria asegura que los cuatro episodios especiales ya estarían terminados y listos para estrenarse durante la segunda mitad de 2026. Aquí te damos todos los detalles que debes conocer.

¿Qué pasó con los nuevos capítulos de Naruto?

Recordarás que en 2023, Studio Pierrot confirmó que trabajaba en cuatro episodios completamente nuevos para celebrar el legado del ninja más famoso del anime. Sin embargo, el estudio supuestamente decidió pausar el proyecto para priorizar calidad, ya que la producción resultó ser mucho más exigente de lo previsto.

Desde entonces, por más que los fans y los medios preguntaran al respecto, solo había silencio. Pero según este nuevo reporte, los episodios ya estarían finalizados, pero supuestamente ahora el estudio estaría esperando el momento ideal para lanzarlos y maximizar su impacto.

Una historia ubicada en la era más querida

Aunque aún no hay sinopsis oficial, ni muchos detalles al respecto, los rumores indican que los nuevos capítulos se desarrollarán después de los exámenes Chunin y antes de la partida de Sasuke de la Villa Oculta de la Hoja. Esta etapa es una de las más queridas por los fans, ya que combina aventura, crecimiento de personajes y rivalidades que definieron el rumbo de la serie.

El año en que “The Big 3” volvería a coincidir

Un detalle curioso que no pasó desapercibido para los miles de fans que vieron la noticia en redes sociales es que 2026 podría marcar un momento histórico para el anime. Además del regreso de Naruto, ese año también tendremos nuevos episodios de One Piece y Bleach, reuniendo nuevamente a “The Big 3” en la conversación global como hace varios años.

Esta combinación es importante para la industria, pues podría poner de nuevo en la conversación las series clásicas del anime que inspiraron a muchos de los grandes éxitos de hoy. Sin duda, nos espera una enorme ola de nostalgia a los fans del anime.

¿Valdrá la pena la espera?

Todo apunta a que Studio Pierrot quiere hacer justicia al legado creado por Masashi Kishimoto. Si estos episodios cumplen lo que prometen, no solo serán un regalo para los fans veteranos, sino también una puerta perfecta para nuevas generaciones. Sin embargo, para tener una respuesta más concreta, solo podemos esperar a ver que estos rumores sean ciertos y podamos disfrutar de esos nuevos capítulos de la serie.

