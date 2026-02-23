Evangelion regresa con nueva serie original: el creador de NieR promete revolucionar el anime otra vez

Si eres fan de Neon Genesis Evangelion, tenemos buenas noticias: habrá nueva serie y no será un simple regreso nostálgico. El anuncio oficial se hizo durante el evento EVANGELION:30+ en Yokohama, confirmando que la franquicia volverá y lo hará con un increíble proyecto totalmente nuevo, un equipo creativo inédito y con el objetivo de que los fans vuelvan y nuevas generaciones conozcan a la franquicia.

Un regreso histórico para Evangelion

Lo mejor de todo es que no estamos hablando de que pronto se hará un remake de la historia clásica, sino que esta nueva producción busca expandir el universo de Evangelion. Esto abre la puerta a que los fans puedan conocer nuevas historias, nuevos personajes y descubrir enfoques distintos dentro del universo creado por Hideaki Anno.

¿Quién estará a cargo del nuevo proyecto?

Algo que llama mucho la atención de los fans es el nombre detrás de este nuevo guion. Se trata nada más y nada menos que de Yoko Taro, creador de NieR y NieR: Automata, conocido por su narrativa filosófica, emocional y llena de dilemas existenciales. Además, contará con la dirección de Kazuya Tsurumaki, pieza clave en las películas Rebuild, y Toko Yatabe. Se espera que este equipo aporte una mirada más moderna tras trabajar en producciones como Chainsaw Man.

|Crédito: khara

¿Por qué este anuncio es tan importante?

Puede que seas muy joven para saberlo, pero Evangelion es mucho más que un anime con una buena historia; se trata de todo un fenómeno cultural que redefinió el género mecha y que llevó temas psicológicos y filosóficos como pocos. Es por eso que la inclusión de Yoko Taro es muy valiosa, pues reafirma que se busca crear algo nuevo y fresco, sin repetir las mismas fórmulas.

¿Qué se sabe de la nueva entrega de Evangelion?

El proyecto está en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que todavía no hay tráiler ni fecha de estreno. De hecho, se desconoce si volveremos a ver a Shinji, Rei y Asuka o veremos un universo completamente nuevo. En cuanto haya noticias al respecto, aquí tendremos toda la información para ti.