Venom volverá al cine, pero no como esperabas: Sony prepara una nueva película animada

Hay buenas noticias para los fanáticos del simbionte de Marvel: Venom regresará al cine en una nueva película animada. Esto marcará un giro importante en la estrategia cinematográfica de Sony Pictures con uno de sus personajes más populares de Marvel. Pero ojo, esto no significa que la versión live-action con Tom Hardy desaparecerá de inmediato; es solo que el estudio busca cómo revitalizar la franquicia explorando un poco en el formato animado, una decisión que llega después del éxito global que tuvo el universo de Spider-Verse y que podría cambiar el futuro de este personaje.

También te puede interesar: Pokémon FireRed y LeafGreen en Nintendo Switch: cuánto cuestan, cuándo salen y diferencias entre versiones

Sony cambia el rumbo de Venom

Lo que se sabe por ahora es que el proyecto estará dirigido por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, cineastas que ganaron atención en Hollywood tras revitalizar la saga Destino final. Aunque te pueda sorprender esta decisión, la verdad es que no es casualidad, pues Sony parece estar apostando por creadores con visión fresca para darle una nueva identidad al personaje.

¿De qué trata la película animada de Venom?

Por ahora, el filme se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo; de hecho, ni siquiera hay un guionista confirmado, por lo que es difícil saber el enfoque que podría tener el filme. Esto es una mala noticia entre comillas, pues significa que faltan aún varios años para poder conocer el resultado final de la película.

¿Tom Hardy seguirá siendo Venom?

Algunos fans han quedado fascinados con el trabajo de Tom Hardy y la pregunta ya ha empezado a resonar: ¿se quedará con el papel del simbionte? Lastimosamente, no hay ninguna confirmación oficial; los reportes señalan que podría incluso participar como productor o incluso prestar su voz para el personaje; sin embargo, la fecha para saberlo con precisión es muy lejana.

|Crédito: Sony Pictures / Marvel

El efecto Spider-Verse y el futuro del personaje

Queda claro para todos el enorme éxito de las películas del Spider-Verse; esto demostró a su vez que el público está dispuesto a aceptar apuestas visuales más arriesgadas de personajes del universo de Marvel. Esto podría permitir además explorar versiones más oscuras y exageradas de los personajes, sobre todo de uno tan flexible como lo es Venom.