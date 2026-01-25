OFICIAL: Anuncian NUEVO videojuego de Dragon Ball con personajes de Akira Toriyama NUNCA antes vistos; esto es TODO lo se sabe sobre Dragon Ball AGE 1000

¡Paren todo! ¡El universo de Dragon Ball se expande! Durante la celebración del Genkidamatsuri, evento en el que se conmemoró el 40 aniversario del icónico anime creado por Akira Toriyama, se anunció el lanzamiento de un nuevo videojuego: Dragon Ball AGE 1000. Este título contará con la incursión de personajes nuevos, nunca antes vistos, diseñados por el propio Toriyama antes de su lamentable fallecimiento. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este esperado videojuego.

Confirmado: Así será el NUEVO videojuego Dragon Ball AGE 1000 con personajes de Akira Toriyama NUNCA antes vistos

De acuerdo con el teaser presentado durante el Genkidamatsuri, Dragon Ball AGE 1000 estará ambientado en el futuro, por lo que explorará un nuevo universo, nunca antes visto en la franquicia. El videojuego promete escenarios inéditos así como el debut de un NUEVO protagonista, creado por el mismo Akira Toriyama. Pero eso no es todo, pues el legendario artista también trabajó en la creación de otros personajes secundarios que formarán parte de este nuevo lanzamiento.

"AGE 1000 ha incorporado más elementos y escenarios que cualquier otro juego anterior, y el Sr. Toriyama ha dedicado mucho esfuerzo", reveló el equipo durante el evento.

¿Cuándo se lanzará el videojuego Dragon Ball AGE 1000?

Dragon Ball AGE 1000 será lanzado hasta el año 2027. Según reveló la franquicia, las últimas actualizaciones se darán a conocer hasta mediados de abril, durante el Dragon Ball Games Battle Hour 2026. El evento se celebrará los días 18 y 19 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, será entonces cuando conoceremos los últimos detalles. Mientras tanto, te compartimos el primer adelanto de este videojuego que promete llevar al universo de Dragon Ball a un nuevo nivel:

Otros anuncios importantes que se dieron en el Dragon Ball Genkidamatsuri

Además del lanzamiento de este nuevo videojuego, también se hizo el anuncio de la adaptación del arco de Moro, con la llegada de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”. Si bien el proyecto se encuentra en las primeras etapas de producción, se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles al respecto, pues la noticia - que vino acompañada de la revelación de un póster oficial - no ha dejado de causar furor entre los fans de la franquicia.