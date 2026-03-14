OFICIAL: El anime que está a punto de estrenarse en México tras petición de los fans

La plataforma de Netflix estrenará el 19 de marzo la séptima parte del manga de Hirohiko Araki titulado Steel Ball Run, la cual fue creada en anime por David Production tras la petición de los fans, ya que la saga es una de las favoritas no solo en México, sino en el mundo. Conoce la serie que despreció Japón y está a punto de ser un éxito en el país.

Los fans de JoJo's Bizarre Adventure esperan con ansias el estreno, ya que fue hace 3 años que se proyectó el último capítulo animado de la serie del manga que fue creado por Hirohiko Araki en 1987. Será cuestión de 4 días para que los fanáticos den su veredicto final sobre si llenó sus expectativas o no. Este es el anime que está a punto de conseguir un récord que no han logrado ni One Piece ni Demon Slayer.

Steel Ball Run se estrenará el 19 de marzo en Netflix.|Netflix

En recientes semanas, la plataforma de streaming ya lanzó algunos adelantos de lo que tratará el anime. Lo destacable de Steel Ball Run es que su primer capítulo tendrá una duración de 47 minutos y será especial, ya que adaptará la primera etapa del manga.

¿De qué trata Steel Ball Run, anime que está a punto de estrenarse?

Steel Ball Runes es la séptima parte de JoJo's Bizarre Adventure. La historia se sitúa durante 1980 en Estados Unidos, donde Johnny Joestar, un exjockey parapléjico, y Gyro Zeppeli, maestro en arte místico, compiten contra un gran número de jinetes en la carrera que lleva el mismo nombre que el anime.

Ambos jinetes se miden a los más competitivos en el país norteamericano con la finalidad de superarlos y ganar un gran premio de 50 millones de dólares, según la síntesis del anime proporcionada en el portal Fandom.

Es así que los fans de la manga creada por Hirohiko Araki tendrán la séptima parte de esta serie en la plataforma de Netflix, que la estrenará el próximo jueves 19 de marzo, no solo en México, sino en diferentes países de Latinoamérica.