El anime que está a punto de conseguir un récord que no han logrado One Piece y Demon Slayer

Solo Leveling es el anime que está a punto de lograr un récord que no han logrado One Piece ni Demon Slayer. Lo anterior, ya que se han ganado a la audiencia de la plataforma de streaming Crunchyroll, donde no paran de verlo y la comunidad cada vez se hace más grande.

De acuerdo con el sitio oficial de Crunchyroll, el anime acumula más de 956 mil valoraciones, con una medición casi perfecta. Por lo anterior, en caso de seguir a este ritmo, llegaría a alcanzar el millón de reacciones, algo que no ha logrado ningún otro título hasta el momento.

Solo Leveling está a punto de romper récord en la plataforma Crunchyroll.|Crunchyroll

En la plataforma de streaming, es Solo Leveling la que lidera las estadísticas, pero en el top 5 se encuentran animes que son muy queridos y vistos en todo el mundo. Así queda la puntuación:



Solo Leveling – 956 mil One Piece – 768 mil Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – 725 mil Naruto – Más de 110 mil

Cabe destacar que Solo Leveling se llevó el premio al Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2025, convirtiéndose en la primera adaptación de un manhwa creada por Cugong en alcanzar dicha distinción.

La trama de Solo Leveling

Solo Leveling es un anime que la rompe, pues los usuarios de la plataforma Crunchyroll colapsaron por los millones de usuarios que se conectaron para ver el primer capítulo del manhwa que tiene origen en Corea del Sur y que se lanzó inicialmente como un WebNobel y después un Webtoon.

Según la sinopsis de la plataforma, Solo Leveling tiene como protagonista a Jinwoo, quien deberá enfrentarse a más de un poderoso monstruo, los cuales amenazan la existencia de los humanos. Asimismo, durante su camino, descubrirá el origen de sus poderes.