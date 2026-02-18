¿Cuándo se estrena el arco de Elbaph de One Piece en México? Fecha oficial y dónde verlo

Si estás emocionado por continuar con la aventura de Luffy y sus camaradas, prepárate porque el arco de Elbaph de One Piece ya tiene fecha de estreno en México: Así es, llegará el 5 de abril de 2026 en transmisión simultánea con Japón a través de la popular plataforma de streaming de anime. Otra noticia importante que hay que tomar en cuenta es que el arco de Egghead cerrará su doblaje latino el 24 de marzo de 2026.

También te puede interesar: One Piece y los Lakers sorprenden con una inesperada colaboración

One Piece entra a una nueva era con Elbaph

El arco de Elbaph es uno de los más esperados de la franquicia. Los fans desde hace años quieren ver cómo el anime explorará la Tierra de los Gigantes. Desde que se hicieron las primeras menciones de Little Garden, Elbaph fue presentado como un lugar mítico dentro del mundo creado por Eiichiro Oda. Este arco marca una transición clave después de los acontecimientos de Egghead.

¿Qué veremos en Elbaph?

En este arco podemos esperar grandes batallas y revelaciones importantes mientras Luffy y su tripulación estén acompañados por los Piratas Guerreros Gigantes. Es muy probable que con este arco se profundice en la historia del Siglo Vacío y en conexiones con personajes del pasado.

|Crédito: Toei Animation

¿Qué pasa con el doblaje latino de Egghead?

Para aquellos que siguen el anime en español latino, también hay noticias. Los episodios 1144 al 1155 de Egghead estarán disponibles desde el 24 de marzo de 2026. Con esto oficialmente el arco quedará completamente doblado y tocaría esperar para que ahora se realice el doblaje correspondiente antes del estreno de Elbaph.

Primavera 2026: un momento clave para los fans

Con el fin de Egghead y el inicio de Elbaph, One Piece entra oficialmente en su etapa final. La verdad es que esta idea pone un poco de nervios, pero en realidad es algo para emocionarse, pues cuando la serie se enfoca en una nueva isla, prácticamente comienza una nueva historia llena de mucha aventura, como tanto gusta a los fans. ¿Estás listo para lo que se viene?

También te puede interesar: Película de The Last Ronin no está cancelada: nuevos detalles sobre el live action de las Tortugas Ninja