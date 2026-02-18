¿Cancelada “The Last Ronin”? Hay nuevos detalles de la película de las Tortugas Ninja

Si comenzabas a preguntarte qué habrá pasado con la película de The Last Ronin de las Tortugas Ninja, finalmente hay una respuesta. Durante meses corrió el rumor de que el proyecto había sido cancelado; sin embargo, parece ser que no es cierto. Aunque el proyecto habría enfrentado complicaciones con Paramount Pictures, su creador Kevin Eastman salió a calmar las aguas y asegura que sigue habiendo interés real por llevar esta historia al cine.

¿Por qué se había dicho que se había cancelado el live action de The Last Ronin?

Los rumores en internet aumentaron luego de que se habló de que no se había llegado a un acuerdo favorable para su producción. Fue así como muchos dieron por hecho que no era su momento. Sin embargo, Eastman aclaró que las conversaciones con Viacom, Paramount y Nickelodeon continúan y que nadie dentro de las compañías considera el proyecto muerto, lo que en definitiva nos llena de esperanzas.

¿Por qué The Last Ronin es tan importante para TMNT?

La historia fue publicada en 2020 por IDW y nos presentó una versión futurista y devastadora del universo de las Tortugas Ninja. En The Last Ronin, Miguel Ángel es el único sobreviviente y busca vengar la muerte de sus hermanos enfrentando al heredero de Shredder. Con una historia oscura y bastante interesante, el cómic se convirtió en todo un fenómeno. Los fans y la crítica quedaron extasiados con el hecho de que esta historia rompió por completo el tono familiar de la franquicia.

|Crédito: Kamite

De un cómic juvenil a una historia para adultos

Se mencionó que la película seguirá siendo clasificación R, respetando la brutalidad del cómic. Sin duda, el riesgo que está tomando la franquicia no para de sorprender, pues durante un tiempo apostó por Mutant Mayhem, una versión juvenil y muy estilizada, pero el éxito llega con la oportunidad de explorar una adaptación live action oscura, casi postapocalíptica.

Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar, pues todo apunta a que se está poniendo una pausa estratégica para ver la forma en la que manejarán un proyecto tan serio como este. ¿Te emociona la idea de ver el live action?