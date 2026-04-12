One Piece capítulo 1157 en Crunchyroll: ¿A qué hora se estrena el nuevo episodio del Arco de Elbaph?

¡One Piece regresa con un nuevo episodio del Arco de Ebaph! Este domingo, 12 de abril, se estrena el capítulo 1157, titulado “¡Nami en Apuros! Una aventura en el Reino de los Bloques”. El episodio estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll en punto de las 8:15 a.m. (hora del centro de México), y aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto: en qué se quedó la trama, qué esperar del nuevo capítulo, cuántos episodios quedan y fecha de estreno de cada uno de ellos.

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One Piece en Crunchyroll: ¿A qué hora se estrena el episodio 1157 de en LATAM y Estados Unidos? Hora exacta para verlo

El episodio 1157 corresponde al segundo lanzamiento del Arco de Elbaph. El episodio estará disponible a las 11:15 p.m. del 12 de abril en Japón. Teniendo en cuenta la diferencia horaria entre países, te compartimos los horarios de estreno de “¡Nami en Apuros! Una aventura en el Reino de los Bloques” en Latinoamérica y Estados Unidos.



Estados Unidos: 7:15 am PT / 10:14 am ET

7:15 am PT / 10:14 am ET México: 8:15 am

8:15 am Guatemala: 8:15 am

8:15 am Honduras: 8:15 am

8:15 am El Salvador: 8:15 am

8:15 am Nicaragua: 8:15 am

8:15 am Costa Rica: 8:15 am

8:15 am Colombia: 9:15 am

9:15 am Perú: 9:15 am

9:15 am Ecuador: 9:15 am

9:15 am Panamá: 9:15 am

9:15 am Venezuela: 10:15 am

10:15 am Bolivia: 10:15 am

10:15 am República Dominicana: 10:15 am

10:15 am Puerto Rico: 10:15 am

10:15 am Argentina: 11:15 am

11:15 am Brasil: 11:15 am

11:15 am Uruguay: 11:15 am

11:15 am Paraguay: 11:15 am

11:15 am Chile: 11:15 am

¿En qué se quedó el último episodio de One Piece?

El primer episodio del Arco de Elbaph nos mostró la llegada de Luffy y la tripulación de los Sombrero de Paja a la isla de los Piratas Guerreros Gigantes. Durante su arribo, fueron escoltados por Brogy y Dorry hacia su reino. En cuestión de minutos, la tripulación se dividió y aparecieron vestidos de vikingos en un lugar extraño, abriendo paso al siguiente episodio.

¿Qué esperar del episodio 1157 de One Piece?

El avance del nuevo episodio muestra a Nami completamente desconcertada mientras se encuentra al interior de una habitación de bloques, lo que ha desatado toda una ola de teorías en redes sociales: ¿Será que toda la tripulación fue capturada? Aunado a esta gran incógnita, la sinopsis asegura que Usopp fue atacado por un animal extraño, lo que sugiere un episodio lleno de desafíos. Aquí el adelanto:

¿Cuántos episodios son del Arco de Elbaph? Fecha de estreno de cada uno

En total, son 26 episodios del Arco de Elbaph. El lanzamiento se dará en dos bloques. El primero será lanzado entre abril y junio, mientras que el segundo entre octubre y diciembre, con nuevos capítulos llegando de manera semanal cada domingo. Esta es la fecha de estreno de los episodios restantes:

