One Piece 1156: ⁠Esto es lo que vimos en el capítulo del anime que da por indicado el Arco de Elbaf

Este domingo por fin regresó uno de los animes más queridos de todos los tiempos, pues One Piece dio por iniciado el Arco de Elbaf de manera mundial y no nos ha decepcionado en lo absoluto, pues la espera por más larga que fue nos ha dejado momentos increíbles de lo que es la historia de Luffy y sus amigos.

Si bien, hemos podido ver los primeros momentos de Luffy y compañía en la tierra de los guerreros tras haberse reencontrado con Brogy y Dorry se ha especulado que parte de la tripulación se ha perdido en estas nuevas aguas.

¿Qué pasó en el capítulo 1156 de One Piece?

En este nuevo capítulo tras la pausa que tuvo el anime una vez que cambiara de formato de entrega, pudimos ver la llegada de nuestros piratas favoritos a la Isla de los Gigantes, donde Luffy ha lucido confundido pues es un lugar nuevo y tras los eventos sucedidos en Egghead la tripulación aún luce desorientada.

Brogy y Dorry escoltaron a los chicos hacia su reino y podemos ver por primera vez lo que es esta tierra habitada por gigantes, dejando ver la sorpresa de toda la tripulación de por fin estar en este lugar mítico.

Rápidamente la tripulación se dividió y en un corte Luffy, Sanji, Nami, Zoro, chopper y Usopp aparecen vestidos con trajes de vikingos en un lugar extraño, donde además pudimos ver brevemente la figura del “Dios del Sol” de Elbaf, quien es mostrado como un ser que vigila a la tripulación.

¿Cuándo salen los nuevos episodios de One Piece?

El Arco de Elbaf contará con 26 episodios, divididos en dos bloques, siendo que los primeros 13 saldrán entre abril y junio y los 13 restantes llegarán entre octubre y diciembre, mismos que se podrán seguir a través de la plataforma de Crunchyroll.



Capítulo 1156: 5 de abril Capítulo 1157: 12 de abril Capítulo 1158: 19 de abril Capítulo 1159: 26 de abril Capítulo 1160: 3 de mayo Capítulo 1161: 10 de mayo Capítulo 1162: 17 de mayo Capítulo 1163: 24 de mayo Capítulo 1164: 31 de mayo Capítulo 1165: 7 de junio Capítulo 1166: 14 de junio Capítulo 1167: 21 de junio Capítulo 1168: 28 de junio Capítulo 1169: 4 de octubre Capítulo 1170: 11 de octubre Capítulo 1171: 18 de octubre Capítulo 1172: 25 de octubre Capítulo 1173: 1 de noviembre Capítulo 1174: 8 de noviembre Capítulo 1175: 15 de noviembre Capítulo 1176: 22 de noviembre Capítulo 1177: 29 de noviembre Capítulo 1178: 6 de diciembre Capítulo 1179: 13 de diciembre Capítulo 1180: 20 de diciembre Capítulo 1181: 27 de diciembre