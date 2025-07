¿Quieres ver ‘One Piece’ sin relleno? Esta es la guía definitiva para ponerte al día

Si eres fan de One Piece seguro has escuchado en repetidas ocasiones a tus amigos decir que no se animan a verla por tener más de 1000 episodios en emisión. Si es así, o es tu caso, esta es la nota definitiva que te ayudará con ese problema.

La forma más rápida de ver One Piece sin perderte en el relleno

One Piece tiene 20 años en emisión y hasta cuenta con el “Día Internacional de One Piece”, por lo que se ha convertido en el rey absoluto del anime. Aquí podrás ver cómo sumarte al fenómeno sin invertir horas y meses completos en ver cada uno de los capítulos, haciendo un poquito de trampa: saltándote el relleno. Y te explicamos cómo.

¿Cuánto relleno tiene el exitoso manga One Piece?

Cabe mencionar que One Piece no abusa del relleno como lo hicieron en su momento otros animes, y así como hay quienes disfrutan de la trama principal y el relleno, hay otros que prefieren saltarse los capítulos que no forman parte de la trama central. Dicho de otro modo, estos episodios son divertidos, pero no aportan a la historia principal, así que puedes omitirlos sin problema.

One Piece: Arcos de relleno que puedes saltarte

Aquí una lista rápida con los episodios de relleno por saga más importantes que puedes evitar:



East Blue: Episodios 54–60

Episodios 54–60 Arabasta : Episodios 98–99, 102, 131-135

: Episodios 98–99, 102, 131-135 Skypiea: 136–143, 196-206

136–143, 196-206 Water 7 y Enies Lobby : 220–226, 279–283, 291–292, 303, 317-319

: 220–226, 279–283, 291–292, 303, 317-319 Thriller Bark : 326–336, 382–384

: 326–336, 382–384 Marineford : 406–407, 426–429, 457–458, 492, 499, 506, 542

: 406–407, 426–429, 457–458, 492, 499, 506, 542 Dressrosa y Whole Cake: 575–578, 590, 626–628, 747–750, 751, 775, 780-782

575–578, 590, 626–628, 747–750, 751, 775, 780-782 Wano y Egghead: 895–896, 907, 1029–1030, 1084,

¿Vale la pena ver los episodios de relleno?

Es importante tomar en cuenta que, aunque muchos de los capítulos se pueden omitir, algunos capítulos de relleno como el episodio 907, que es el especial del 20º aniversario, o el especial “One Piece Fan Letter” sí son recomendables. Al final, tú decides si prefieres cómo disfrutar del viaje de Luffy y sus nakamas.

¿Te animarás a verlo completo o evitarás los capítulos de relleno?