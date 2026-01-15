¡Tercera postura, la postura del otaku! Te decimos cuántas películas de Demon Slayer tienes que ver

Por su increíble animación, su banda sonora que eriza la piel y una historia cargada de emociones, Kimetsu no Yaiba se ha robado el corazón de más de un otaku alrededor del mundo. No solo conquistó a los fans del anime de toda la vida, sino que también atrajo a miles de personas que dieron sus primeros pasos en este maravilloso universo gracias a Tanjiro, Nezuko y compañía. Hoy en día, Demon Slayer es sin duda uno de los referentes más importantes del anime moderno, y cada nuevo anuncio se vive como un verdadero festival otaku.

Con la historia avanzando a paso firme tanto en el anime como en el manga, las películas se han convertido en piezas clave para entender el camino hacia el gran desenlace. Por eso, aquí te contamos cuántas películas han salido hasta ahora, en qué orden debes verlas y de qué trata cada una, porque si vas al día con la obra, no puedes perderte ninguna, sobre todo ahora que nos acercamos al final de esta intensa y emotiva aventura.

Orden de las películas de Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train (Tren Infinito) (2020):

Esta película continúa directamente después de la primera temporada del anime. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se suben al misterioso Tren Infinito para investigar una serie de desapariciones, acompañados por el carismático y apasionado Pilar del Fuego, Kyojuro Rengoku. Allí se enfrentan a Enmu, una Luna Inferior que convierte los sueños en una pesadilla. Una cinta cargada de acción, lágrimas y momentos que quedaron grabados en la historia del anime.

La Trilogía del Castillo Infinito (En producción)

Primera Parte (2025):

Aquí inicia el temido Arco del Castillo Infinito, con la invasión de los Cazadores al dominio de Muzan. Veremos enfrentamientos brutales contra demonios como Kaigaku y Douma, además del esperado choque con Akaza, la Tercera Luna Superior.

Segunda Parte (2027 – estimada):

Esta entrega profundizará en las batallas más intensas dentro del castillo, destacando el épico combate de los Pilares contra Kokushibo, una de las Lunas Superiores más aterradoras.

Tercera Parte (2029 – estimada):

El gran final. La batalla definitiva contra Muzan Kibutsuji, la cuenta regresiva hacia el amanecer y el cierre de la historia de Tanjiro y Nezuko. Un desenlace que promete romper corazones y quedar en la memoria de todos los fans.

Sin duda, Demon Slayer aún tiene mucho fuego por mostrar, y cada película es una cita obligatoria para cualquier otaku de corazón.