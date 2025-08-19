Demon Slayer: Castillo Infinito derrota a Frozen en taquilla japonesa

Si aún tenías dudas de ver esta película en cines, esta es una señal más para que prepares tu asistencia para ver “Demon Slayer: Castillo Infinito” en la pantalla grande. Así es, la película de Kimetsu no Yaiba sigue arrasando con todo a su paso. Te contamos los detalles

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récord en Japón y supera a Frozen

La nueva película, Castillo Infinito, se estrenó en Japón el pasado 18 de julio y sigue atrayendo a los fans a la sala de cine y esto ha quedado en claro luego de que finalmente ha logrado superar a “Frozen: Una Aventura Congelada” en taquilla de dicho país.

Con 171 millones de dólares recaudados, Tanjiro y compañía dejaron atrás a Elsa y Anna, la cual había sido todo un éxito de 2013 alcanzando los 170 millones en Japón.

Kimetsu no Yaiba: Un inicio arrollador en taquilla

Durante su primer fin de semana, Castillo Infinito fue la cuarta película más vista del mundo, con 40.4 millones de dólares recaudados. Por si fuera poco, obtuvo el mejor estreno de la historia en Japón en moneda local. La franquicia ha sido algo fuera de lo común desde que en 2019 salió a la luz su anime, ganando millones de fans no solo en Japón, sino en todo el mundo.

¿Podrá superar a Demon Slayer: Tren Infinito?

Como mencionamos, la franquicia de Kimetrsu no Yaiba es grande, y esta película lo ha demostrado. Sin embargo, tiene muchos récords por delante para considerarse algo extraordinario. Estos son los competidores que aún debe derrotar en Japón:



Titanic – 185 millones

– 185 millones El Viaje de Chihiro – 211 millones

– 211 millones Demon Slayer: Tren Infinito – 271 millones

Cabe mencionar que, a nivel mundial, es otro tema, pues recordemos que Tren Infinito es la película de anime más taquillera de la historia, con 507 millones de dólares a nivel global. La pregunta es: ¿logrará Castillo Infinito superar a su propia predecesora?

